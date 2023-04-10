Рейтинг@Mail.ru
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 10.04.2023 (обновлено: 07:34 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/povar-1864138063.html
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО
Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду на одной из передовых позиций Вооруженных сил России в Херсонской области. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:30
2023-04-10T07:34
дания
копенгаген
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851104945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46a0999008a68558669481a2f63b14ab.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду на одной из передовых позиций Вооруженных сил России в Херсонской области.Военнослужащих с позывным "Шеф" рассказал РИА Новости, что ему довелось поработать в Дании в Копенгагене, а главное в работе — фантазия."Мне довелось поработать в Дании в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin... Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии... В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят..." - объяснил "Шеф".По его словам, он чувствует себя на своем месте."Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая - ред.), другой мир и правила другие... Я здесь - на своем месте, чувствую себя нужным - это самое главное", - добавил он.
https://ria.ru/20230301/buryatiya-1855009051.html
дания
копенгаген
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851104945_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_aed62f39fbe55445e6c3791fd2e4c6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, копенгаген, херсонская область
Дания, Копенгаген, Херсонская область
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО

Повар, работавший в мишленовском ресторане, кормит солдат на позициях в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоец Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Боец Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Боец Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду на одной из передовых позиций Вооруженных сил России в Херсонской области.
Военнослужащих с позывным "Шеф" рассказал РИА Новости, что ему довелось поработать в Дании в Копенгагене, а главное в работе — фантазия.
"Мне довелось поработать в Дании в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin... Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии... В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят..." - объяснил "Шеф".
По его словам, он чувствует себя на своем месте.
"Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая - ред.), другой мир и правила другие... Я здесь - на своем месте, чувствую себя нужным - это самое главное", - добавил он.
Автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО
1 марта, 07:25
 
ДанияКопенгагенХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала