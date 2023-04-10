https://ria.ru/20230410/povar-1864138063.html
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО
Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду на одной из передовых позиций Вооруженных сил России в Херсонской области. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:30
2023-04-10T05:30
2023-04-10T07:34
дания
копенгаген
херсонская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду на одной из передовых позиций Вооруженных сил России в Херсонской области.Военнослужащих с позывным "Шеф" рассказал РИА Новости, что ему довелось поработать в Дании в Копенгагене, а главное в работе — фантазия."Мне довелось поработать в Дании в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin... Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии... В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят..." - объяснил "Шеф".По его словам, он чувствует себя на своем месте."Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая - ред.), другой мир и правила другие... Я здесь - на своем месте, чувствую себя нужным - это самое главное", - добавил он.
https://ria.ru/20230301/buryatiya-1855009051.html
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дания, копенгаген, херсонская область
Дания, Копенгаген, Херсонская область
Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО
Повар, работавший в мишленовском ресторане, кормит солдат на позициях в Херсонской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду на одной из передовых позиций Вооруженных сил России в Херсонской области.
Военнослужащих с позывным "Шеф" рассказал РИА Новости, что ему довелось поработать в Дании
в Копенгагене
, а главное в работе — фантазия.
"Мне довелось поработать в Дании в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin... Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии... В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят..." - объяснил "Шеф".
По его словам, он чувствует себя на своем месте.
"Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая - ред.), другой мир и правила другие... Я здесь - на своем месте, чувствую себя нужным - это самое главное", - добавил он.
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