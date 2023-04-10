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Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении
Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 10.04.2023
Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 290 украинских военных, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:34
специальная военная операция на украине
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краматорск
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 290 украинских военных, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Краматорска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, краматорск, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краматорск, В мире, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на Донецком направлении