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Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 10.04.2023 (обновлено: 14:34 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/poteri-1864251135.html
Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении
Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 10.04.2023
Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 290 украинских военных, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:15
2023-04-10T14:34
специальная военная операция на украине
россия
краматорск
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 290 украинских военных, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Краматорска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краматорск
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россия, краматорск, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краматорск, В мире, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 290 украинских военных, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок, заявили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе Краматорска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраматорскВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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