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Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении

Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 10.04.2023

Украинская армия потеряла более 290 военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 290 украинских военных, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:15

2023-04-10T14:15

2023-04-10T14:34

специальная военная операция на украине

россия

краматорск

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении уничтожили более 290 украинских военных, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Краматорска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

краматорск

донецкая народная республика

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россия, краматорск, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр