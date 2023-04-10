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Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации
Воспитанники южно-сахалинского детского сада "Жемчужина" собрали посылку для земляков, участвующих в спецоперации, сообщило правительство Сахалинской области. РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-10T08:04
2023-04-10T08:04
2023-05-05T19:05
специальная военная операция на украине
общество
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр - РИА Новости. Воспитанники южно-сахалинского детского сада "Жемчужина" собрали посылку для земляков, участвующих в спецоперации, сообщило правительство Сахалинской области. "В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому ежедневно подключаются коллективы и неравнодушные горожане. Детский сад № 46 "Жемчужина" также собрал посылки для бойцов, участвующих в специальной военной операции", – говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале. В нем уточняется, что коллектив дошкольного образовательного учреждения и родители воспитанников укомплектовали несколько коробок. Помимо предметов первой необходимости, они вложили в посылки письма и рисунки детсадовцев, в которых ребята напоминают солдатам, что их ждут, их любят и в них верят.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
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общество, южно-сахалинск, сахалинская область, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Надежные люди
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации
Воспитанники детсада из Южно-Сахалинска собрали посылку участникам спецоперации