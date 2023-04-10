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Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 10.04.2023 (обновлено: 19:05 05.05.2023)
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации
Воспитанники южно-сахалинского детского сада "Жемчужина" собрали посылку для земляков, участвующих в спецоперации, сообщило правительство Сахалинской области. РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-10T08:04
2023-05-05T19:05
специальная военная операция на украине
общество
южно-сахалинск
сахалинская область
надежные люди
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр - РИА Новости. Воспитанники южно-сахалинского детского сада "Жемчужина" собрали посылку для земляков, участвующих в спецоперации, сообщило правительство Сахалинской области. "В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому ежедневно подключаются коллективы и неравнодушные горожане. Детский сад № 46 "Жемчужина" также собрал посылки для бойцов, участвующих в специальной военной операции", – говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале. В нем уточняется, что коллектив дошкольного образовательного учреждения и родители воспитанников укомплектовали несколько коробок. Помимо предметов первой необходимости, они вложили в посылки письма и рисунки детсадовцев, в которых ребята напоминают солдатам, что их ждут, их любят и в них верят.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
южно-сахалинск
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общество, южно-сахалинск, сахалинская область, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Надежные люди
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации

Воспитанники детсада из Южно-Сахалинска собрали посылку участникам спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМобилизованный военнослужащий РФ несет помылку
Мобилизованный военнослужащий РФ несет помылку - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мобилизованный военнослужащий РФ несет помылку. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр - РИА Новости. Воспитанники южно-сахалинского детского сада "Жемчужина" собрали посылку для земляков, участвующих в спецоперации, сообщило правительство Сахалинской области.
"В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому ежедневно подключаются коллективы и неравнодушные горожане. Детский сад № 46 "Жемчужина" также собрал посылки для бойцов, участвующих в специальной военной операции", – говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.
В нем уточняется, что коллектив дошкольного образовательного учреждения и родители воспитанников укомплектовали несколько коробок. Помимо предметов первой необходимости, они вложили в посылки письма и рисунки детсадовцев, в которых ребята напоминают солдатам, что их ждут, их любят и в них верят.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЮжно-СахалинскСахалинская областьНадежные люди
 
 
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