https://ria.ru/20230410/posol-1864233830.html

Песков ответил на вопрос о записи посла США о вручении верительных грамот

Песков ответил на вопрос о записи посла США о вручении верительных грамот - РИА Новости, 10.04.2023

Песков ответил на вопрос о записи посла США о вручении верительных грамот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел слов посла США в РФ Линн Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:27

2023-04-10T13:27

2023-04-10T13:27

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

линн трейси

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел слов посла США в РФ Линн Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что послы на них гости, но не главные персонажи. "Вы знаете, я, честно говоря, не видел ее такой публикации, не видел такого заявления, поэтому я ничего не могу сказать. Но могу сказать, что в ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами. Это были уважаемы гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что якобы посол США в РФ в своей социальной сети пожаловалась на президента РФ Владимира Путина, сказав, что у нее было чувство, что на церемонии главной была не она, а Путин.

https://ria.ru/20230405/politika-1863210445.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, линн трейси, в мире