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Песков ответил на вопрос о записи посла США о вручении верительных грамот
Песков ответил на вопрос о записи посла США о вручении верительных грамот - РИА Новости, 10.04.2023
Песков ответил на вопрос о записи посла США о вручении верительных грамот
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел слов посла США в РФ Линн Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:27
2023-04-10T13:27
2023-04-10T13:27
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
линн трейси
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел слов посла США в РФ Линн Трейси про церемонию вручения верительных грамот, и отметил, что послы на них гости, но не главные персонажи. "Вы знаете, я, честно говоря, не видел ее такой публикации, не видел такого заявления, поэтому я ничего не могу сказать. Но могу сказать, что в ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами. Это были уважаемы гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что якобы посол США в РФ в своей социальной сети пожаловалась на президента РФ Владимира Путина, сказав, что у нее было чувство, что на церемонии главной была не она, а Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, линн трейси, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Линн Трейси, В мире
Песков ответил на вопрос о записи посла США о вручении верительных грамот
Песков не видел заявление посла США о церемонии вручения верительных грамот