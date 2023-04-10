https://ria.ru/20230410/poseydon-1864136578.html

В США испугались российского оружия апокалипсиса

В США испугались российского оружия апокалипсиса - РИА Новости, 10.04.2023

В США испугались российского оружия апокалипсиса

Новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" являются оружием апокалипсиса, об этом говорится в статье в американском журнале Popular Mechanics. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T04:47

2023-04-10T04:47

2023-04-10T11:19

москва

россия

тихий океан

владимир путин

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" являются оружием апокалипсиса, об этом говорится в статье в американском журнале Popular Mechanics."Мало того, что каждая торпеда "Посейдон" имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды", - говорится в материале.Несмотря на скептическое отношение Запада к техническим возможностям Москвы по созданию такого оружия, Россия вскоре развернет такое "необычное" оружие у берегов Тихого океана, тем самым, напрямую угрожая всем военно-морским базам США на Тихом океане, а также всем городам западного побережья Америки, как, например, Лос-Анджелес, Сан-Диего или Сан-Франциско, отмечает автор статьи.Предполагается, что ядерная боеголовка сработает непосредственно в намеченной гавани или базе. Разрушения при этом будут большими, чем при цунами, но все же намного меньшими, чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты, добавляется в статье.Президент России Владимир Путин впервые объявил о проектировании торпеды в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные субмарины классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.

https://ria.ru/20230315/reshenie-1858131020.html

https://ria.ru/20230319/submariny-1858864854.html

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москва, россия, тихий океан, владимир путин