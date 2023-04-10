https://ria.ru/20230410/poseydon-1864136578.html
В США испугались российского оружия апокалипсиса
В США испугались российского оружия апокалипсиса - РИА Новости, 10.04.2023
В США испугались российского оружия апокалипсиса
Новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" являются оружием апокалипсиса, об этом говорится в статье в американском журнале Popular Mechanics. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T04:47
2023-04-10T04:47
2023-04-10T11:19
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тихий океан
владимир путин
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" являются оружием апокалипсиса, об этом говорится в статье в американском журнале Popular Mechanics."Мало того, что каждая торпеда "Посейдон" имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды", - говорится в материале.Несмотря на скептическое отношение Запада к техническим возможностям Москвы по созданию такого оружия, Россия вскоре развернет такое "необычное" оружие у берегов Тихого океана, тем самым, напрямую угрожая всем военно-морским базам США на Тихом океане, а также всем городам западного побережья Америки, как, например, Лос-Анджелес, Сан-Диего или Сан-Франциско, отмечает автор статьи.Предполагается, что ядерная боеголовка сработает непосредственно в намеченной гавани или базе. Разрушения при этом будут большими, чем при цунами, но все же намного меньшими, чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты, добавляется в статье.Президент России Владимир Путин впервые объявил о проектировании торпеды в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные субмарины классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
https://ria.ru/20230315/reshenie-1858131020.html
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москва, россия, тихий океан, владимир путин
Москва, Россия, Тихий океан, Владимир Путин
В США испугались российского оружия апокалипсиса
Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды "Посейдон" оружием апокалипсиса
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Новейшие российские ядерные торпеды "Посейдон" являются оружием апокалипсиса, об этом говорится в статье в американском журнале Popular Mechanics.
"Мало того, что каждая торпеда "Посейдон" имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды", - говорится в материале.
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Несмотря на скептическое отношение Запада к техническим возможностям Москвы
по созданию такого оружия, Россия
вскоре развернет такое "необычное" оружие у берегов Тихого океана
, тем самым, напрямую угрожая всем военно-морским базам США
на Тихом океане, а также всем городам западного побережья Америки, как, например, Лос-Анджелес, Сан-Диего или Сан-Франциско, отмечает автор статьи.
Предполагается, что ядерная боеголовка сработает непосредственно в намеченной гавани или базе. Разрушения при этом будут большими, чем при цунами, но все же намного меньшими, чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты, добавляется в статье.
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впервые объявил о проектировании торпеды в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные субмарины классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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