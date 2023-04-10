Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ
Блумберг: утечка документов Пентагона может затруднить помощь со стороны США Украине
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Украины со стороны США, передает агентство Блумберг.
Кроме того, Блумберг отмечает, что на фоне утечки в США могут возникнуть трудности с помощью Киеву прямо перед якобы возможным вскоре наступлением украинских войск.
"Одна из крупнейших за десятилетие утечек, предположительно, секретных военных документов США спровоцировала официальное расследование министерством обороны и может затруднить американскую поддержку Украины незадолго до наступления Киева", - говорится в материале агентства.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.