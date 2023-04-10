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Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html
Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ
Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2023
Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ
Утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Украины со стороны США, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:10
2023-04-10T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
пентагон
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Украины со стороны США, передает агентство Блумберг. Кроме того, Блумберг отмечает, что на фоне утечки в США могут возникнуть трудности с помощью Киеву прямо перед якобы возможным вскоре наступлением украинских войск. "Одна из крупнейших за десятилетие утечек, предположительно, секретных военных документов США спровоцировала официальное расследование министерством обороны и может затруднить американскую поддержку Украины незадолго до наступления Киева", - говорится в материале агентства. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск. Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.
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в мире, сша, украина, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пентагон
Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ

Блумберг: утечка документов Пентагона может затруднить помощь со стороны США Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Украины со стороны США, передает агентство Блумберг.
Кроме того, Блумберг отмечает, что на фоне утечки в США могут возникнуть трудности с помощью Киеву прямо перед якобы возможным вскоре наступлением украинских войск.
"Одна из крупнейших за десятилетие утечек, предположительно, секретных военных документов США спровоцировала официальное расследование министерством обороны и может затруднить американскую поддержку Украины незадолго до наступления Киева", - говорится в материале агентства.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.
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