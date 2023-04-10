В Польше заявили об опасности войны с Россией
Историк Крупа: Польша стоит на грани войны с Россией и отчаянно нуждается в Партии мира
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. "Американизация" внешней политики Варшавы привела к ситуации, когда возможна война между Россией и Польшей, заявил польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles.
"В чем Польша сейчас отчаянно нуждается, так это в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать нашу страну от российско-украинского конфликта", - написал он.
Внешняя политика польского правительства строится, в первую очередь, на иррациональном стремлении противостоять России при любых обстоятельствах, заявил Крупа. При этом он отметил, что общественность в Польше по-прежнему скептически относится к безоговорочной поддержке Украины, выступая против отправки туда польских солдат. Более того, январский опрос, проведенный Краковским педагогическим университетом, показывает, что если конфликт переместится на польскую территорию, то 31% поляков убежит на Запад. Только каждый пятый готов встать и сражаться", - заметил автор статьи.
Таким образом, констатировал он, в целом польское общество отнюдь не стремится к прямому столкновению с ядерной державой в лице России, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию, которую разворачивает коллективная Партия войны.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой инициативы европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят американское оружие массового уничтожения.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.