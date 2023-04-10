https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html

В Польше заявили об опасности войны с Россией

В Польше заявили об опасности войны с Россией - РИА Новости, 10.04.2023

В Польше заявили об опасности войны с Россией

"Американизация" внешней политики Варшавы привела к ситуации, когда возможна война между Россией и Польшей, заявил польский комментатор и историк Михал Крупа в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T03:36

2023-04-10T03:36

2023-04-10T03:36

в мире

польша

россия

варшава

анджей дуда

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. "Американизация" внешней политики Варшавы привела к ситуации, когда возможна война между Россией и Польшей, заявил польский комментатор и историк Михал Крупа в статье для американского журнала Chronicles."В чем Польша сейчас отчаянно нуждается, так это в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать нашу страну от российско-украинского конфликта", - написал он.Внешняя политика польского правительства строится, в первую очередь, на иррациональном стремлении противостоять России при любых обстоятельствах, заявил Крупа. При этом он отметил, что общественность в Польше по-прежнему скептически относится к безоговорочной поддержке Украины, выступая против отправки туда польских солдат. Более того, январский опрос, проведенный Краковским педагогическим университетом, показывает, что если конфликт переместится на польскую территорию, то 31% поляков убежит на Запад. Только каждый пятый готов встать и сражаться", - заметил автор статьи.Таким образом, констатировал он, в целом польское общество отнюдь не стремится к прямому столкновению с ядерной державой в лице России, несмотря на массированную пропагандистскую кампанию, которую разворачивает коллективная Партия войны.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой инициативы европейские государства Североатлантического альянса размещают и хранят американское оружие массового уничтожения.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики.

https://ria.ru/20230408/bronetransportery-1864007819.html

https://ria.ru/20230407/posledstviya-1863632180.html

польша

россия

варшава

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в мире, польша, россия, варшава, анджей дуда, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)