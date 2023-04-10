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Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем - РИА Новости, 10.04.2023
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02:44 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/poezd-1864132165.html
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем - РИА Новости, 10.04.2023
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента со сходом восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T02:44
2023-04-10T02:44
происшествия
березовский район
красноярский край
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярская железная дорога
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КРАСНОЯРСК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента со сходом восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье вечером. "На железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошёл сход 8 груженных углем вагонов без их опрокидывания. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении. Также по данному факту проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) Красноярский следственный отдел на транспорте.
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происшествия, березовский район, красноярский край, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога
Происшествия, Березовский район, Красноярский край, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Красноярская железная дорога
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Под Красноярском сошли с рельсов восемь груженных углем вагонов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента со сходом восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье вечером.
"На железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошёл сход 8 груженных углем вагонов без их опрокидывания. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.
Также по данному факту проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) Красноярский следственный отдел на транспорте.
Место схода двух вагонов-цистерн с метанолом на станции Соболеково в Нижнекамском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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ПроисшествияБерезовский районКрасноярский крайРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураКрасноярская железная дорога
 
 
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