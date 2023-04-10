https://ria.ru/20230410/poezd-1864132165.html
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем - РИА Новости, 10.04.2023
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента со сходом восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T02:44
2023-04-10T02:44
2023-04-10T02:44
происшествия
березовский район
красноярский край
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента со сходом восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье вечером. "На железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошёл сход 8 груженных углем вагонов без их опрокидывания. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении. Также по данному факту проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) Красноярский следственный отдел на транспорте.
https://ria.ru/20230328/vagony-1861340649.html
березовский район
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березовский район, красноярский край, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога
Происшествия, Березовский район, Красноярский край, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Красноярская железная дорога
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем
Под Красноярском сошли с рельсов восемь груженных углем вагонов