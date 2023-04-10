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Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем - РИА Новости, 10.04.2023

Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента со сходом восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T02:44

2023-04-10T02:44

2023-04-10T02:44

происшествия

березовский район

красноярский край

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

красноярская железная дорога

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КРАСНОЯРСК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента со сходом восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье вечером. "На железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошёл сход 8 груженных углем вагонов без их опрокидывания. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, допущено ограничение в движении грузовых поездов. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении. Также по данному факту проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) Красноярский следственный отдел на транспорте.

https://ria.ru/20230328/vagony-1861340649.html

березовский район

красноярский край

россия

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происшествия, березовский район, красноярский край, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога