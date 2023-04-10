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Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации - РИА Новости, 10.04.2023
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11:14 10.04.2023 (обновлено: 12:20 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/podzhog-1864179428.html
Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации
Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации - РИА Новости, 10.04.2023
Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации
Центральный окружной военный суд приговорил жителей Челябинской области Романа Насрыева и Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог администрации... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:14
2023-04-10T12:20
происшествия
россия
челябинская область
бакал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителей Челябинской области Романа Насрыева и Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог администрации города Бакал, сообщили РИА Новости в судебной инстанции."Оглашен приговор, которым по совокупности преступлений Насрыеву назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишение спецзвания старший сержант полиции в отставке. Нуриеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и лишение спецзвания старшина внутренней службы в отставке", — сказал собеседник агентства. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, последующие — в колонии строгого режима.В ночь на 11 октября 2022 года двое мужчин, разбив окно в здании администрации Бакальского городского поселения, где в том числе находится военно-учетный стол, закинули внутрь коктейль Молотова. Огонь потушил местный сторож.По подозрению в совершении преступления задержали участников бакальской рок-группы Room 32. По данным СМИ, Нуриев также оказался командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС, а Насрыев — сотрудником Росгвардии. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК (Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по статье 205.3 УК (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
https://ria.ru/20230407/podzhog-1863757425.html
https://ria.ru/20230328/podzhog-1861175868.html
россия
челябинская область
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происшествия, россия, челябинская область, бакал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Бакал, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации

Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет колонии за поджог администрации города Бакал

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителей Челябинской области Романа Насрыева и Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог администрации города Бакал, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
"Оглашен приговор, которым по совокупности преступлений Насрыеву назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишение спецзвания старший сержант полиции в отставке. Нуриеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и лишение спецзвания старшина внутренней службы в отставке", — сказал собеседник агентства.
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Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, последующие — в колонии строгого режима.
В ночь на 11 октября 2022 года двое мужчин, разбив окно в здании администрации Бакальского городского поселения, где в том числе находится военно-учетный стол, закинули внутрь коктейль Молотова. Огонь потушил местный сторож.
По подозрению в совершении преступления задержали участников бакальской рок-группы Room 32. По данным СМИ, Нуриев также оказался командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС, а Насрыев — сотрудником Росгвардии.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК (Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по статье 205.3 УК (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьБакалФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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