https://ria.ru/20230410/podzhog-1864179428.html

Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации

Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации - РИА Новости, 10.04.2023

Челябинские рок-музыканты получили по 19 лет тюрьмы за поджог администрации

Центральный окружной военный суд приговорил жителей Челябинской области Романа Насрыева и Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог администрации... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:14

2023-04-10T11:14

2023-04-10T12:20

происшествия

россия

челябинская область

бакал

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителей Челябинской области Романа Насрыева и Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог администрации города Бакал, сообщили РИА Новости в судебной инстанции."Оглашен приговор, которым по совокупности преступлений Насрыеву назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишение спецзвания старший сержант полиции в отставке. Нуриеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и лишение спецзвания старшина внутренней службы в отставке", — сказал собеседник агентства. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, последующие — в колонии строгого режима.В ночь на 11 октября 2022 года двое мужчин, разбив окно в здании администрации Бакальского городского поселения, где в том числе находится военно-учетный стол, закинули внутрь коктейль Молотова. Огонь потушил местный сторож.По подозрению в совершении преступления задержали участников бакальской рок-группы Room 32. По данным СМИ, Нуриев также оказался командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС, а Насрыев — сотрудником Росгвардии. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК (Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по статье 205.3 УК (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

https://ria.ru/20230407/podzhog-1863757425.html

https://ria.ru/20230328/podzhog-1861175868.html

россия

челябинская область

бакал

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, челябинская область, бакал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)