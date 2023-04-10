Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/podrostki-1864244947.html
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице - РИА Новости, 10.04.2023
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице
Подростки в поселке Краснообск под Новосибирском при помощи аэрозольного баллончика и зажигалки брызгали огнем в лицо сделавшей им замечание девушке и ее брату, РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:51
2023-04-10T13:51
подростки
дети
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Подростки в поселке Краснообск под Новосибирском при помощи аэрозольного баллончика и зажигалки брызгали огнем в лицо сделавшей им замечание девушке и ее брату, проверкой планирует заняться Следственный комитет. Ранее в паблике "Краснообск-Васхнил" соцсети "ВКонтакте" местная жительница сообщила, что вечером в субботу 8 апреля возле магазина сделала замечание двум подросткам 10-11 лет, которые брызгали в прохожих дезодорантом. После этого у другого магазина они подкараулили ее c братом и начали угрожать, а один из мальчиков с дезодорантом и зажигалкой направлял в ее сторону струю огня. "Девятого апреля по данному факту в полицию поступило заявление от жительницы Новосибирска. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту", - сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. В понедельник руководство СУСК РФ по Новосибирской области обратилось к прокурору Новосибирского района с вопросом о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в Следственный комитет. "По предварительным данным, вечером 8 апреля 2023 года на одной из улиц в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области подросток пытался поджечь при помощи аэрозоля и зажигалки двух местных жителей. В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУСК России по Новосибирской области перед прокурором Новосибирского района инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту противоправного поведения несовершеннолетнего из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230410/vladivostok-1864136169.html
https://ria.ru/20230406/shkolnik-1863544849.html
новосибирская область
россия
новосибирский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подростки, дети, происшествия, новосибирская область, россия, новосибирский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Подростки, Дети, Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице

В поселке Краснообск под Новосибирском подростки пытались поджечь людей на улице

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Подростки в поселке Краснообск под Новосибирском при помощи аэрозольного баллончика и зажигалки брызгали огнем в лицо сделавшей им замечание девушке и ее брату, проверкой планирует заняться Следственный комитет.
Ранее в паблике "Краснообск-Васхнил" соцсети "ВКонтакте" местная жительница сообщила, что вечером в субботу 8 апреля возле магазина сделала замечание двум подросткам 10-11 лет, которые брызгали в прохожих дезодорантом. После этого у другого магазина они подкараулили ее c братом и начали угрожать, а один из мальчиков с дезодорантом и зажигалкой направлял в ее сторону струю огня.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Во Владивостоке установили личности подростков, избивших ногами мальчика
Вчера, 04:13
"Девятого апреля по данному факту в полицию поступило заявление от жительницы Новосибирска. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту", - сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области.
В понедельник руководство СУСК РФ по Новосибирской области обратилось к прокурору Новосибирского района с вопросом о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в Следственный комитет.
"По предварительным данным, вечером 8 апреля 2023 года на одной из улиц в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области подросток пытался поджечь при помощи аэрозоля и зажигалки двух местных жителей. В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУСК России по Новосибирской области перед прокурором Новосибирского района инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту противоправного поведения несовершеннолетнего из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Башкирии подросток умер в школе после игры на перемене
6 апреля, 17:33
 
ПодросткиДетиПроисшествияНовосибирская областьРоссияНовосибирский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала