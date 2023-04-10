https://ria.ru/20230410/podrostki-1864244947.html

В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице

В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице - РИА Новости, 10.04.2023

В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице

Подростки в поселке Краснообск под Новосибирском при помощи аэрозольного баллончика и зажигалки брызгали огнем в лицо сделавшей им замечание девушке и ее брату, РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:51

2023-04-10T13:51

2023-04-10T13:51

подростки

дети

происшествия

новосибирская область

россия

новосибирский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Подростки в поселке Краснообск под Новосибирском при помощи аэрозольного баллончика и зажигалки брызгали огнем в лицо сделавшей им замечание девушке и ее брату, проверкой планирует заняться Следственный комитет. Ранее в паблике "Краснообск-Васхнил" соцсети "ВКонтакте" местная жительница сообщила, что вечером в субботу 8 апреля возле магазина сделала замечание двум подросткам 10-11 лет, которые брызгали в прохожих дезодорантом. После этого у другого магазина они подкараулили ее c братом и начали угрожать, а один из мальчиков с дезодорантом и зажигалкой направлял в ее сторону струю огня. "Девятого апреля по данному факту в полицию поступило заявление от жительницы Новосибирска. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту", - сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. В понедельник руководство СУСК РФ по Новосибирской области обратилось к прокурору Новосибирского района с вопросом о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в Следственный комитет. "По предварительным данным, вечером 8 апреля 2023 года на одной из улиц в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области подросток пытался поджечь при помощи аэрозоля и зажигалки двух местных жителей. В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУСК России по Новосибирской области перед прокурором Новосибирского района инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту противоправного поведения несовершеннолетнего из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230410/vladivostok-1864136169.html

https://ria.ru/20230406/shkolnik-1863544849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

подростки, дети, происшествия, новосибирская область, россия, новосибирский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)