https://ria.ru/20230410/podrostki-1864244947.html
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице - РИА Новости, 10.04.2023
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице
Подростки в поселке Краснообск под Новосибирском при помощи аэрозольного баллончика и зажигалки брызгали огнем в лицо сделавшей им замечание девушке и ее брату, РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:51
2023-04-10T13:51
2023-04-10T13:51
подростки
дети
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Подростки в поселке Краснообск под Новосибирском при помощи аэрозольного баллончика и зажигалки брызгали огнем в лицо сделавшей им замечание девушке и ее брату, проверкой планирует заняться Следственный комитет. Ранее в паблике "Краснообск-Васхнил" соцсети "ВКонтакте" местная жительница сообщила, что вечером в субботу 8 апреля возле магазина сделала замечание двум подросткам 10-11 лет, которые брызгали в прохожих дезодорантом. После этого у другого магазина они подкараулили ее c братом и начали угрожать, а один из мальчиков с дезодорантом и зажигалкой направлял в ее сторону струю огня. "Девятого апреля по данному факту в полицию поступило заявление от жительницы Новосибирска. В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту", - сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. В понедельник руководство СУСК РФ по Новосибирской области обратилось к прокурору Новосибирского района с вопросом о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в Следственный комитет. "По предварительным данным, вечером 8 апреля 2023 года на одной из улиц в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области подросток пытался поджечь при помощи аэрозоля и зажигалки двух местных жителей. В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУСК России по Новосибирской области перед прокурором Новосибирского района инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту противоправного поведения несовершеннолетнего из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230410/vladivostok-1864136169.html
https://ria.ru/20230406/shkolnik-1863544849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подростки, дети, происшествия, новосибирская область, россия, новосибирский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Подростки, Дети, Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области подростки пытались поджечь людей на улице
В поселке Краснообск под Новосибирском подростки пытались поджечь людей на улице