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Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы
Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 11.04.2023
Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы
Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T16:36
2023-04-10T16:36
2023-04-11T15:39
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городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
благоустройство
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Все детские и спортивные площадки приведем в порядок после зимы в рамках месячника весеннего благоустройства... Работы проходят во всех округах столицы", - говорится в публикации комплекса. Отмечается, что специалисты промывают все элементы, игровое и спортивное оборудование, при необходимости окрашивают элементы конструкций. Также они приводят в порядок резиновые покрытия и территорию вокруг площадок. "Кроме того, во дворах промываем и при необходимости окрашиваем беседки, скамейки, контейнерные площадки, прогребаем газоны и приводим в порядок цветники", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230404/blagoustroystvo-1863602842.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Благоустройство
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Все детские и спортивные площадки приведем в порядок после зимы в рамках месячника весеннего благоустройства... Работы проходят во всех округах столицы", - говорится в публикации комплекса
.
Отмечается, что специалисты промывают все элементы, игровое и спортивное оборудование, при необходимости окрашивают элементы конструкций. Также они приводят в порядок резиновые покрытия и территорию вокруг площадок.
"Кроме того, во дворах промываем и при необходимости окрашиваем беседки, скамейки, контейнерные площадки, прогребаем газоны и приводим в порядок цветники", - уточняется в сообщении.
В весенний месячник благоустройства в Москве обновляют фасады и дворы