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Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 11.04.2023
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16:36 10.04.2023 (обновлено: 15:39 11.04.2023)
https://ria.ru/20230410/ploschadki-1864537010.html
Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы
Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 11.04.2023
Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы
Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T16:36
2023-04-11T15:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
благоустройство
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Все детские и спортивные площадки приведем в порядок после зимы в рамках месячника весеннего благоустройства... Работы проходят во всех округах столицы", - говорится в публикации комплекса. Отмечается, что специалисты промывают все элементы, игровое и спортивное оборудование, при необходимости окрашивают элементы конструкций. Также они приводят в порядок резиновые покрытия и территорию вокруг площадок. "Кроме того, во дворах промываем и при необходимости окрашиваем беседки, скамейки, контейнерные площадки, прогребаем газоны и приводим в порядок цветники", - уточняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Благоустройство

Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы

© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы
Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Все детские и спортивные площадки приведем в порядок после зимы в рамках месячника весеннего благоустройства... Работы проходят во всех округах столицы", - говорится в публикации комплекса.
Отмечается, что специалисты промывают все элементы, игровое и спортивное оборудование, при необходимости окрашивают элементы конструкций. Также они приводят в порядок резиновые покрытия и территорию вокруг площадок.
"Кроме того, во дворах промываем и при необходимости окрашиваем беседки, скамейки, контейнерные площадки, прогребаем газоны и приводим в порядок цветники", - уточняется в сообщении.
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