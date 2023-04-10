https://ria.ru/20230410/ploschadki-1864537010.html

Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы

Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 11.04.2023

Детские и спортивные площадки по всей Москве приведут в порядок после зимы

Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-10T16:36

2023-04-10T16:36

2023-04-11T15:39

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

благоустройство

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Детские и спортивные площадки во всех округах столицы приведут в порядок после зимы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Все детские и спортивные площадки приведем в порядок после зимы в рамках месячника весеннего благоустройства... Работы проходят во всех округах столицы", - говорится в публикации комплекса. Отмечается, что специалисты промывают все элементы, игровое и спортивное оборудование, при необходимости окрашивают элементы конструкций. Также они приводят в порядок резиновые покрытия и территорию вокруг площадок. "Кроме того, во дворах промываем и при необходимости окрашиваем беседки, скамейки, контейнерные площадки, прогребаем газоны и приводим в порядок цветники", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230404/blagoustroystvo-1863602842.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, благоустройство