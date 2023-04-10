https://ria.ru/20230410/ploschad-1864213693.html
Приамурье реконструирует к юбилею площадь в подшефной Амвросиевке ДНР
Приамурье реконструирует к юбилею площадь в подшефной Амвросиевке ДНР - РИА Новости, 10.04.2023
Приамурье реконструирует к юбилею площадь в подшефной Амвросиевке ДНР
Центральную площадь в Амвросиевке ДНР отремонтирует Приамурье в подарок к юбилею района, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:47
2023-04-10T12:47
2023-04-10T12:47
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
днр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Центральную площадь в Амвросиевке ДНР отремонтирует Приамурье в подарок к юбилею района, сообщает правительство Амурской области. Во время командировки в Амвросиевский район губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с главой района план ремонта. Эту территорию для благоустройства выбрали жители района. Дизайн-проект новой площади разработал Центр развития территорий Амурской области. "Центр развития территорий Амурской области признан одним из лучших в стране. Уверен, их проект после того, как его воплотят в жизнь, оценят все жители района. Мы определили источники финансирования реконструкции, выбрали подрядчика. С главой района Игорем Лызовым обсудили планы, задача для подрядчика: все работы на площади завершить к юбилею", - сказал Орлов. Во время реконструкции оборудуют несколько зон отдыха: детские игровые и спортивные площадки, аллею. Обновят фонтан. Во время работ сохранят все деревья и кустарники. Реконструировать площадь планируют к 100-летнему юбилею Амвросиевского района, который состоится 5 сентября 2023 года. Губернатор отметил, что есть риски по продлению сроков. Под площадью проходят коммуникации, и в каком они состоянии, специалисты поймут только после того, как вскроют грунт. Губернатор поручил учесть все обстоятельства и при необходимости перенести реконструкцию на следующий год.
https://ria.ru/20230407/koll-tsentr-1863692426.html
https://ria.ru/20230406/priamure-1863501888.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), россия, днр
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Россия, ДНР
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости.
Центральную площадь в Амвросиевке ДНР отремонтирует Приамурье в подарок к юбилею района, сообщает
правительство Амурской области.
Во время командировки в Амвросиевский район губернатор Амурской области Василий Орлов
обсудил с главой района план ремонта. Эту территорию для благоустройства выбрали жители района. Дизайн-проект новой площади разработал Центр развития территорий Амурской области.
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"Центр развития территорий Амурской области признан одним из лучших в стране. Уверен, их проект после того, как его воплотят в жизнь, оценят все жители района. Мы определили источники финансирования реконструкции, выбрали подрядчика. С главой района Игорем Лызовым обсудили планы, задача для подрядчика: все работы на площади завершить к юбилею", - сказал Орлов.
Во время реконструкции оборудуют несколько зон отдыха: детские игровые и спортивные площадки, аллею. Обновят фонтан. Во время работ сохранят все деревья и кустарники. Реконструировать площадь планируют к 100-летнему юбилею Амвросиевского района, который состоится 5 сентября 2023 года.
Губернатор отметил, что есть риски по продлению сроков. Под площадью проходят коммуникации, и в каком они состоянии, специалисты поймут только после того, как вскроют грунт. Губернатор поручил учесть все обстоятельства и при необходимости перенести реконструкцию на следующий год.
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