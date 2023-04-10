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Министр обороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле - РИА Новости, 10.04.2023
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16:46 10.04.2023 (обновлено: 17:07 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/plen-1864298219.html
Министр обороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле
Министр обороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле - РИА Новости, 10.04.2023
Министр обороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью "Украинской правде", что мог попасть в плен в Гостомеле в начале специальной военной операции. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:46
2023-04-10T17:07
политика
украина
алексей резников
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью "Украинской правде", что мог попасть в плен в Гостомеле в начале специальной военной операции.По словам Резникова, сотрудникам пришлось "распылиться" по всем зданиям, принадлежащим ведомству в Киеве.Российские Вооруженные силы 24 февраля 2022 года высадили десант у аэродрома Гостомель в пригороде Киева, где уничтожили более 200 националистов из спецподразделений Украины. Операция прошла успешно благодаря подавлению всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляции места боевых действий с воздуха и активному ведению радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20230410/naemniki-1864281326.html
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политика, украина, алексей резников, вооруженные силы рф
Политика, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы РФ
Министр обороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле

Министр обороны Украины Резников пожаловался, что чуть не попал в плен в Гостомеле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью "Украинской правде", что мог попасть в плен в Гостомеле в начале специальной военной операции.
«

"Защищенный командный пункт, который был закреплен за моим персоналом, находился — будете смеяться — в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену", — заявил он.

По словам Резникова, сотрудникам пришлось "распылиться" по всем зданиям, принадлежащим ведомству в Киеве.
Российские Вооруженные силы 24 февраля 2022 года высадили десант у аэродрома Гостомель в пригороде Киева, где уничтожили более 200 националистов из спецподразделений Украины. Операция прошла успешно благодаря подавлению всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляции места боевых действий с воздуха и активному ведению радиоэлектронной борьбы.
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