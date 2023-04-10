https://ria.ru/20230410/plen-1864289287.html

Из украинского плена вернулись 106 российских военных

Из украинского плена вернулись 106 российских военных - РИА Новости, 10.04.2023

Из украинского плена вернулись 106 российских военных

Из украинского плена удалось освободить 106 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:17

2023-04-10T16:17

2023-04-10T21:15

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 106 российских военных, сообщило Минобороны. Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230405/plen-1863062644.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена Минобороны показало кадры с российскими военными, вернувшимися сегодня из украинского плена 2023-04-10T16:17 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия