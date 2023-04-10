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Из украинского плена вернулись 106 российских военных - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 10.04.2023 (обновлено: 21:15 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/plen-1864289287.html
Из украинского плена вернулись 106 российских военных
Из украинского плена вернулись 106 российских военных - РИА Новости, 10.04.2023
Из украинского плена вернулись 106 российских военных
Из украинского плена удалось освободить 106 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:17
2023-04-10T21:15
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 106 российских военных, сообщило Минобороны. Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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4.7
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена
Минобороны показало кадры с российскими военными, вернувшимися сегодня из украинского плена
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Из украинского плена вернулись 106 российских военных

Минобороны сообщило о возвращении 106 российских военных из украинского плена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 106 российских военных, сообщило Минобороны.
«

"Десятого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в релизе.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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