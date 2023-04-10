https://ria.ru/20230410/pischa-1864126787.html

Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод

Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод - РИА Новости, 10.04.2023

Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод

Пища перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T02:10

2023-04-10T02:10

2023-04-10T02:10

общество

алексей ковальков

здоровье - общество

диета

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пища перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, предупредил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Алексей Ковальков.Голод может быть не только физиологическим, но и психологическим, отметил он. Признаком того, что организм действительно нуждается в пищевых веществах и энергии, может быть плавное усиление аппетита, уточнил врач.При психологическом голоде желание поесть возникает неожиданно, и человек четко понимает, какой продукт ему необходим, продолжил Ковальков. По его словам, это ощущение имеет гормональную природу."Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно, резко. При этом человек всегда знает, чего он хочет. Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика. Психологический голод появляется на почве нехватки эндорфинов (гормоны счастья, – ред.), а не калорий", – объяснил Ковальков.Способствовать выработке эндорфинов в организме может употребление жирных и сладких продуктов. Но этот метод воздействия на гормональный фон теряет эффективность, если прибегать к нему слишком часто, добавил врач."Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить", – предупредил Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.Пациенту с "неутолимым" психологическим голодом рекомендуется посетить двух специалистов – диетолога и психолога, заключил врач.

https://ria.ru/20230404/morkov-1862831151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, алексей ковальков, здоровье - общество, диета