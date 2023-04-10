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Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод
Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод - РИА Новости, 10.04.2023
Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод
Пища перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T02:10
2023-04-10T02:10
2023-04-10T02:10
общество
алексей ковальков
здоровье - общество
диета
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пища перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, предупредил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Алексей Ковальков.Голод может быть не только физиологическим, но и психологическим, отметил он. Признаком того, что организм действительно нуждается в пищевых веществах и энергии, может быть плавное усиление аппетита, уточнил врач.При психологическом голоде желание поесть возникает неожиданно, и человек четко понимает, какой продукт ему необходим, продолжил Ковальков. По его словам, это ощущение имеет гормональную природу."Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно, резко. При этом человек всегда знает, чего он хочет. Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика. Психологический голод появляется на почве нехватки эндорфинов (гормоны счастья, – ред.), а не калорий", – объяснил Ковальков.Способствовать выработке эндорфинов в организме может употребление жирных и сладких продуктов. Но этот метод воздействия на гормональный фон теряет эффективность, если прибегать к нему слишком часто, добавил врач."Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить", – предупредил Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.Пациенту с "неутолимым" психологическим голодом рекомендуется посетить двух специалистов – диетолога и психолога, заключил врач.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, алексей ковальков, здоровье - общество, диета
Общество, Алексей Ковальков, Здоровье - Общество, Диета
Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод
Диетолог Ковальков предупредил о риске чувства голода при злоупотреблении сладостями
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости.
Пища перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, предупредил
в интервью радио Sputnik врач-диетолог Алексей Ковальков.
Голод может быть не только физиологическим, но и психологическим, отметил он. Признаком того, что организм действительно нуждается в пищевых веществах и энергии, может быть плавное усиление аппетита, уточнил врач.
«
"Чаще всего мы говорим о физиологическом, то есть самом обычном голоде. Его отличительной чертой является постепенное нарастание, и утолить его можно любой едой", – сказал Ковальков.
При психологическом голоде желание поесть возникает неожиданно, и человек четко понимает, какой продукт ему необходим, продолжил Ковальков. По его словам, это ощущение имеет гормональную природу.
"Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно, резко. При этом человек всегда знает, чего он хочет. Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика. Психологический голод появляется на почве нехватки эндорфинов (гормоны счастья, – ред.), а не калорий", – объяснил Ковальков.
Способствовать выработке эндорфинов в организме может употребление жирных и сладких продуктов. Но этот метод воздействия на гормональный фон теряет эффективность, если прибегать к нему слишком часто, добавил врач.
"Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить", – предупредил Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik.
Пациенту с "неутолимым" психологическим голодом рекомендуется посетить двух специалистов – диетолога и психолога, заключил врач.
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