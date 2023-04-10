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Киев пригласил иностранных пилотов F-16 поучаствовать в конфликте - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/piloty-1864357157.html
Киев пригласил иностранных пилотов F-16 поучаствовать в конфликте
Киев пригласил иностранных пилотов F-16 поучаствовать в конфликте - РИА Новости, 10.04.2023
Киев пригласил иностранных пилотов F-16 поучаствовать в конфликте
Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 для участия в конфликте, приводит его слова телеканал "Пятый". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T23:01
2023-04-10T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
f-16
нато
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 для участия в конфликте, приводит его слова телеканал "Пятый". Ранее в понедельник советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить истребители F-16, так как другие западные самолеты Киеву придется очень долго ждать. "Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16... Иностранный легион готов открыть двери", – сообщил Резников на брифинге с датским коллегой, заявили на телеканале. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861624780.html
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в мире, f-16, нато, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, F-16, НАТО, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Киев пригласил иностранных пилотов F-16 поучаствовать в конфликте

В Минобороны Украины пригласили иностранных пилотов F-16 поучаствовать в конфликте

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 для участия в конфликте, приводит его слова телеканал "Пятый".
Ранее в понедельник советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить истребители F-16, так как другие западные самолеты Киеву придется очень долго ждать.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
"Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16... Иностранный легион готов открыть двери", – сообщил Резников на брифинге с датским коллегой, заявили на телеканале.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников
29 марта, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреF-16НАТОУкраинаАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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