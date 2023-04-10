https://ria.ru/20230410/pickpoint-1864288498.html
PickPoint отключил службу поддержки получателей
PickPoint отключил службу поддержки получателей - РИА Новости, 10.04.2023
PickPoint отключил службу поддержки получателей
Логистический сервис PickPoint, доставляющий онлайн-заказы через постаматы и пункты выдачи, временно отключил телефон службы поддержки получателей, отправленные РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:15
2023-04-10T16:15
2023-04-10T16:15
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Логистический сервис PickPoint, доставляющий онлайн-заказы через постаматы и пункты выдачи, временно отключил телефон службы поддержки получателей, отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля, рассказали корреспонденту РИА Новости в центральном офисе компании в Москве. "На данный момент недоступен этот телефон (службы поддержки получателей - ред.). Ориентировочно должны дойти обратно в течение следующей недели, а так до конца апреля все посылки будут возвращены", - сообщили по телефону центрального офиса PickPoint. В компании не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу. На прошлой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на логистическом рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что было принято решение "не комментировать сложившуюся ситуацию", а в его службе поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, все посылки вернутся отправителям.
https://ria.ru/20230331/elektronika-1862008681.html
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экономика, москва, россия
Экономика, Москва, Россия
PickPoint отключил службу поддержки получателей
PickPoint сообщил об отключении телефона службы поддержки, посылки вернут отправителям
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Логистический сервис PickPoint, доставляющий онлайн-заказы через постаматы и пункты выдачи, временно отключил телефон службы поддержки получателей, отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля, рассказали корреспонденту РИА Новости в центральном офисе компании в Москве.
"На данный момент недоступен этот телефон (службы поддержки получателей - ред.). Ориентировочно должны дойти обратно в течение следующей недели, а так до конца апреля все посылки будут возвращены", - сообщили по телефону центрального офиса PickPoint.
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В компании не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу.
На прошлой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на логистическом рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что было принято решение "не комментировать сложившуюся ситуацию", а в его службе поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, все посылки вернутся отправителям.
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