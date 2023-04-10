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В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 10.04.2023 (обновлено: 14:12 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/peremirie-1864218995.html
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине - РИА Новости, 10.04.2023
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине
Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:03
2023-04-10T14:12
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, инициатив на это счет пока не звучало, но Страстная неделя только началась."Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативы сама, придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", — подчеркнул Песков.
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киев, украина, россия, москва, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине

Песков: инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Она не была выдвинута", — сказал представитель Кремля.

По его словам, инициатив на это счет пока не звучало, но Страстная неделя только началась.
"Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативы сама, придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", — подчеркнул Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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