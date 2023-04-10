https://ria.ru/20230410/peremirie-1864218995.html

В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине

В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине - РИА Новости, 10.04.2023

В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине

Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:03

2023-04-10T13:03

2023-04-10T14:12

специальная военная операция на украине

киев

украина

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, инициатив на это счет пока не звучало, но Страстная неделя только началась."Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативы сама, придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", — подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

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