https://ria.ru/20230410/peremirie-1864218995.html
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине - РИА Новости, 10.04.2023
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине
Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:03
2023-04-10T13:03
2023-04-10T14:12
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
москва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, инициатив на это счет пока не звучало, но Страстная неделя только началась."Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативы сама, придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", — подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
киев
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, россия, москва, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможность пасхального перемирия на Украине
Песков: инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал