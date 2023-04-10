https://ria.ru/20230410/pensii-1864241656.html

Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях - РИА Новости, 10.04.2023

Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных абсолютная неправда, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, это просто еще один... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:41

2023-04-10T13:41

2023-04-10T13:41

технологии

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных абсолютная неправда, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, это просто еще один способ расчетов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что регулятор продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами в любой жизненной ситуации. Именно поэтому ЦБ уделяет так много внимания модернизации банкнот, использованию более износостойких материалов, обновлением защитных признаков. Набиуллина добавила, что главным преимуществом, которое цифровой рубль даст человеку, – это полностью бесплатные переводы для физических лиц. Кроме того, владелец кошелька будет видеть иметь возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него также есть счета. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в начале апреля обратился к Набиуллиной с просьбой дать разъяснения от регулятора по механизмам начисления пенсий в цифровых рублях, безопасности операций и принципу отбора кандидатов. Он пояснил, что ранее в СМИ появилась информация, что "некоторым российским пенсионерам заведут специальные банковские счета, на которые будут зачислять пенсию в виде цифровых рублей" - такое нововведение якобы должно коснуться клиентов 13 банков из пилотной группы.

https://ria.ru/20230407/pensii-1863871907.html

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технологии, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф