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Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях - РИА Новости, 10.04.2023
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13:41 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pensii-1864241656.html
Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях
Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях - РИА Новости, 10.04.2023
Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях
Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных абсолютная неправда, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, это просто еще один... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:41
2023-04-10T13:41
технологии
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных абсолютная неправда, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, это просто еще один способ расчетов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что регулятор продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами в любой жизненной ситуации. Именно поэтому ЦБ уделяет так много внимания модернизации банкнот, использованию более износостойких материалов, обновлением защитных признаков. Набиуллина добавила, что главным преимуществом, которое цифровой рубль даст человеку, – это полностью бесплатные переводы для физических лиц. Кроме того, владелец кошелька будет видеть иметь возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него также есть счета. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в начале апреля обратился к Набиуллиной с просьбой дать разъяснения от регулятора по механизмам начисления пенсий в цифровых рублях, безопасности операций и принципу отбора кандидатов. Он пояснил, что ранее в СМИ появилась информация, что "некоторым российским пенсионерам заведут специальные банковские счета, на которые будут зачислять пенсию в виде цифровых рублей" - такое нововведение якобы должно коснуться клиентов 13 банков из пилотной группы.
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технологии, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Технологии, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Глава ЦБ Набиуллина назвала слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях неправдой

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных абсолютная неправда, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, это просто еще один способ расчетов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета", - сказала она, выступая в Госдуме.
Глава ЦБ отметила, что регулятор продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами в любой жизненной ситуации. Именно поэтому ЦБ уделяет так много внимания модернизации банкнот, использованию более износостойких материалов, обновлением защитных признаков.
Набиуллина добавила, что главным преимуществом, которое цифровой рубль даст человеку, – это полностью бесплатные переводы для физических лиц. Кроме того, владелец кошелька будет видеть иметь возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него также есть счета.
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в начале апреля обратился к Набиуллиной с просьбой дать разъяснения от регулятора по механизмам начисления пенсий в цифровых рублях, безопасности операций и принципу отбора кандидатов. Он пояснил, что ранее в СМИ появилась информация, что "некоторым российским пенсионерам заведут специальные банковские счета, на которые будут зачислять пенсию в виде цифровых рублей" - такое нововведение якобы должно коснуться клиентов 13 банков из пилотной группы.
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ТехнологииРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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