Рейтинг@Mail.ru
Празднование католической Пасхи в мире - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:50 10.04.2023 (обновлено: 13:04 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/paskha-1864174709.html
Празднование католической Пасхи в мире
Празднование католической Пасхи в мире - РИА Новости, 10.04.2023
Празднование католической Пасхи в мире
Католики встретили главный религиозный праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Празднование Пасхи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:50
2023-04-10T13:04
фото
религия
католическая пасха
папа римский
крестный ход
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864175428_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_a51e2e86ed5442892805067d61c07ea9.jpg
Католики встретили главный религиозный праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Празднование Пасхи — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864175428_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8662ef6f428733d3c6170d046b3eb0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, католическая пасха, папа римский, крестный ход
Фото, Религия, Католическая Пасха, Папа Римский, Крестный ход

Празднование католической Пасхи в мире

Читать ria.ru в
Католики встретили главный религиозный праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Празднование Пасхи — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Понтифик напомнил о значении слова "Пасха" как "перехода". В Иисусе, отметил он, "совершился решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности".

Папа Франциск во время пасхальной воскресной мессы в базилике Святого Петра в Ватикане

Папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Понтифик напомнил о значении слова "Пасха" как "перехода". В Иисусе, отметил он, "совершился решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности".

© AP Photo / Alessandra Tarantino
1 из 12
© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанк

Пасха — древнейший христианский праздник. В старину смерть и воскресение Иисуса Христа отмечали еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье — днем радости.

Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборе святого Григория Просветителя в Ереване

Пасха — древнейший христианский праздник. В старину смерть и воскресение Иисуса Христа отмечали еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье — днем радости.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Сейчас дату католической Пасхи определяют из соотношения лунного и солнечного календарей и празднуют в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске

Сейчас дату католической Пасхи определяют из соотношения лунного и солнечного календарей и празднуют в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В важнейший праздник церковного года совершают особо торжественное богослужение.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в церкви святой Анны Анненкирхе в Санкт-Петербурге

В важнейший праздник церковного года совершают особо торжественное богослужение.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© AP Photo / Aaron Favila

Девочки в соборе Антиполо на Филиппинах.

Девочки в соборе Антиполо, Филиппины

Девочки в соборе Антиполо на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
5 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.

Крестный ход на праздничном пасхальном богослужении вокруг церкви святой Анны Анненкирхе в Санкт-Петербурге

В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© AFP 2023 / ISHARA S. KODIKARA

Навечерие Пасхи заканчивается возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения").

Католики молятся в пасхальное воскресенье в храме Святого Антония в Коломбо

Навечерие Пасхи заканчивается возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения").

© AFP 2023 / ISHARA S. KODIKARA
7 из 12
© AP Photo / Arnulfo Franco

Участники шествия, несущие украшенный крест и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство дарованной Христом жизни.

Люди на пасхальном шествии в городе Панама

Участники шествия, несущие украшенный крест и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство дарованной Христом жизни.

© AP Photo / Arnulfo Franco
8 из 12
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA

Как и у православных, у католиков Воскресению Христову предшествует 40-дневный Великий пост.

Сирийский католик причащается во время пасхальной мессы в церкви Аль-Зейтун в Дамаске

Как и у православных, у католиков Воскресению Христову предшествует 40-дневный Великий пост.

© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
9 из 12
© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI

В Великую субботу и после пасхальной службы в храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения.

Католические священники проводят пасхальную мессу в церкви Ат-Тахера, Мосул

В Великую субботу и после пасхальной службы в храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения.

© AFP 2023 / ZAID AL-OBEIDI
10 из 12
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".

Пасхальная месса в соборе Девы Марии в Басре, Ирак

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".

© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
11 из 12
© AP Photo / Muhammad Sajjad

В течение всей Пасхальной недели католики посещают богослужения.

Пасхальная месса в Церкви Всех Святых, Пешавар, Пакистан. 9 апреля 2023 года

В течение всей Пасхальной недели католики посещают богослужения.

© AP Photo / Muhammad Sajjad
12 из 12
 
РелигияФотоКатолическая ПасхаПапа РимскийКрестный ход
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала