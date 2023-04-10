Празднование католической Пасхи в мире

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Папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Понтифик напомнил о значении слова "Пасха" как "перехода". В Иисусе, отметил он, "совершился решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности".