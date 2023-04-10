Празднование католической Пасхи в мире

Папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Понтифик напомнил о значении слова "Пасха" как "перехода". В Иисусе, отметил он, "совершился решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности".
Папа Римский Франциск в Светлое Воскресение Христово обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Понтифик напомнил о значении слова "Пасха" как "перехода". В Иисусе, отметил он, "совершился решительный переход человечества: от смерти к жизни, от греха к благодати, от страха к вере, от запустения к общности".
Пасха — древнейший христианский праздник. В старину смерть и воскресение Иисуса Христа отмечали еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье — днем радости.
Пасха — древнейший христианский праздник. В старину смерть и воскресение Иисуса Христа отмечали еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье — днем радости.
Сейчас дату католической Пасхи определяют из соотношения лунного и солнечного календарей и празднуют в первое воскресенье после весеннего полнолуния.
Сейчас дату католической Пасхи определяют из соотношения лунного и солнечного календарей и празднуют в первое воскресенье после весеннего полнолуния.
В важнейший праздник церковного года совершают особо торжественное богослужение.
В важнейший праздник церковного года совершают особо торжественное богослужение.
Девочки в соборе Антиполо на Филиппинах.
Девочки в соборе Антиполо на Филиппинах.
В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.
В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.
Навечерие Пасхи заканчивается возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения").
Навечерие Пасхи заканчивается возгласом "Христос воскрес!" и призывом к верующим принять участие в "Резурекцийной процессии" ("Процессии Воскресения").
Участники шествия, несущие украшенный крест и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство дарованной Христом жизни.
Участники шествия, несущие украшенный крест и фигуру Воскресшего Иисуса, трижды обходят церковь со Святыми Дарами, подчеркивая вечность и совершенство дарованной Христом жизни.
Как и у православных, у католиков Воскресению Христову предшествует 40-дневный Великий пост.
Как и у православных, у католиков Воскресению Христову предшествует 40-дневный Великий пост.
В Великую субботу и после пасхальной службы в храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения.
В Великую субботу и после пасхальной службы в храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения.
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".
В течение всей Пасхальной недели католики посещают богослужения.
В течение всей Пасхальной недели католики посещают богослужения.