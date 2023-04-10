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Натуральные красители для пасхальных яиц

Натуральные красители для пасхальных яиц - РИА Новости, 10.04.2023

Натуральные красители для пасхальных яиц

Шестнадцатого апреля православный мир отметит свой главный праздник — Пасху. Ее символом, наряду с пышным куличем, являются крашеные яйца. По традиции их красят РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:00

2023-04-10T10:00

2023-04-10T10:00

инфографика

пасха

светлое христово воскресение

православие

рецепты

яйца

кулинария

еда

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Шестнадцатого апреля православный мир отметит свой главный праздник — Пасху. Ее символом, наряду с пышным куличем, являются крашеные яйца. По традиции их красят в Чистый четверг. Получить стойкий цвет и не навредить здоровью можно не только с помощью луковой шелухи. Есть более десятка других натуральных пищевых красителей. Какие продукты лучше использовать и как получить красивые пасхальные яйца — в инфографике Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пасха, светлое христово воскресение, православие, рецепты, яйца, кулинария, еда, инфографика, советы