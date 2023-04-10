https://ria.ru/20230410/paskha-1863765872.html
Натуральные красители для пасхальных яиц
Натуральные красители для пасхальных яиц - РИА Новости, 10.04.2023
Натуральные красители для пасхальных яиц
Шестнадцатого апреля православный мир отметит свой главный праздник — Пасху. Ее символом, наряду с пышным куличем, являются крашеные яйца. По традиции их красят РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:00
2023-04-10T10:00
2023-04-10T10:00
инфографика
пасха
светлое христово воскресение
православие
рецепты
яйца
кулинария
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863760035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_755ca1e14fb162f37a954fc10fe236bf.png
Шестнадцатого апреля православный мир отметит свой главный праздник — Пасху. Ее символом, наряду с пышным куличем, являются крашеные яйца. По традиции их красят в Чистый четверг. Получить стойкий цвет и не навредить здоровью можно не только с помощью луковой шелухи. Есть более десятка других натуральных пищевых красителей. Какие продукты лучше использовать и как получить красивые пасхальные яйца — в инфографике Ria.ru.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863760035_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_df3d092ccb1b29de3f856190eef172c5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, светлое христово воскресение, православие, рецепты, яйца, кулинария, еда, инфографика, советы
Инфографика, Пасха, Светлое Христово Воскресение, Православие, Рецепты, Яйца, Кулинария, Еда, Советы