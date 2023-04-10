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Натуральные красители для пасхальных яиц - РИА Новости, 10.04.2023
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10:00 10.04.2023
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Натуральные красители для пасхальных яиц
Натуральные красители для пасхальных яиц - РИА Новости, 10.04.2023
Натуральные красители для пасхальных яиц
Шестнадцатого апреля православный мир отметит свой главный праздник — Пасху. Ее символом, наряду с пышным куличем, являются крашеные яйца. По традиции их красят РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:00
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инфографика
пасха
светлое христово воскресение
православие
рецепты
яйца
кулинария
еда
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Шестнадцатого апреля православный мир отметит свой главный праздник — Пасху. Ее символом, наряду с пышным куличем, являются крашеные яйца. По традиции их красят в Чистый четверг. Получить стойкий цвет и не навредить здоровью можно не только с помощью луковой шелухи. Есть более десятка других натуральных пищевых красителей. Какие продукты лучше использовать и как получить красивые пасхальные яйца — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пасха, светлое христово воскресение, православие, рецепты, яйца, кулинария, еда, инфографика, советы
Инфографика, Пасха, Светлое Христово Воскресение, Православие, Рецепты, Яйца, Кулинария, Еда, Советы
Инфографика

Натуральные красители для пасхальных яиц

Читать ria.ru в
Шестнадцатого апреля православный мир отметит свой главный праздник — Пасху. Ее символом, наряду с пышным куличем, являются крашеные яйца. По традиции их красят в Чистый четверг. Получить стойкий цвет и не навредить здоровью можно не только с помощью луковой шелухи. Есть более десятка других натуральных пищевых красителей. Какие продукты лучше использовать и как получить красивые пасхальные яйца — в инфографике Ria.ru.
Натуральные красители для пасхальных яицНатуральные красители для пасхальных яиц
 
ИнфографикаПасхаСветлое Христово ВоскресениеПравославиеРецептыЯйцаКулинарияЕдаСоветы
 
 
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