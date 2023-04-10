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В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению - РИА Новости, 10.04.2023
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению
Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, а решение о проведении... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:01
2023-04-10T13:01
2023-04-10T13:19
москва
парад победы
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, а решение о проведении парадов на 9 мая в регионах - это прерогатива их глав, приоритет - безопасность граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ряде городов проведение Парада победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности."Это прерогатива глав регионов - естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет", - сказал Песков журналистам. "Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению", - добавил он.
https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853357980.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, парад победы, россия, дмитрий песков, безопасность
Москва, Парад Победы, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению
Песков заявил, что парад на 9 Мая в Москве готовится и планируется к проведению
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, а решение о проведении парадов на 9 мая в регионах - это прерогатива их глав, приоритет - безопасность граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ряде городов проведение Парада победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности.
"Это прерогатива глав регионов - естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет", - сказал Песков журналистам. "Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению", - добавил он.
Участник спецоперации заявил о готовности к параду 9 мая в Киеве