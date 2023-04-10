https://ria.ru/20230410/parad-1864217894.html

В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению

В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению - РИА Новости, 10.04.2023

В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению

Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, а решение о проведении... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:01

2023-04-10T13:01

2023-04-10T13:19

москва

парад победы

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, а решение о проведении парадов на 9 мая в регионах - это прерогатива их глав, приоритет - безопасность граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ряде городов проведение Парада победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности."Это прерогатива глав регионов - естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет", - сказал Песков журналистам. "Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению", - добавил он.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

москва, парад победы, россия, дмитрий песков, безопасность