https://ria.ru/20230410/parad-1864158913.html
В Курске отменили военный парад на День Победы
В Курске отменили военный парад на День Победы - РИА Новости, 10.04.2023
В Курске отменили военный парад на День Победы
Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности, заявил губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:10
2023-04-10T10:10
2023-04-10T11:18
курск
день победы
безопасность
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности, заявил губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании."У нас приближается большой праздник, великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию", — сказал он.В Курской области с 11 апреля минувшего года действует "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230405/parad-1863329693.html
курск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, день победы, безопасность, курская область, роман старовойт
Курск, День Победы, Безопасность, Курская область, Роман Старовойт
В Курске отменили военный парад на День Победы
Курский губернатор Старовойт отменил военный парад 9 мая из соображений безопасности