https://ria.ru/20230410/parad-1864158913.html

В Курске отменили военный парад на День Победы

В Курске отменили военный парад на День Победы - РИА Новости, 10.04.2023

В Курске отменили военный парад на День Победы

Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности, заявил губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:10

2023-04-10T10:10

2023-04-10T11:18

курск

день победы

безопасность

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности, заявил губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании."У нас приближается большой праздник, великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию", — сказал он.В Курской области с 11 апреля минувшего года действует "желтый" уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230405/parad-1863329693.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курск, день победы, безопасность, курская область, роман старовойт