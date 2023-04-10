https://ria.ru/20230410/ozeryanovka-1864154368.html
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:40
2023-04-10T09:40
2023-04-10T09:41
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, США, НАТО, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска выпустили по Озеряновке в ДНР пять снарядов