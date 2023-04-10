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В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения
В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения - РИА Новости, 10.04.2023
В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения
Девочка 15 лет умерла из-за отравления алкоголем после празднования своего же дня рождения в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края, рассказали в РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:05
2023-04-10T07:05
2023-04-10T07:05
карымский район
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россия
происшествия
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ЧИТА, 10 апр - РИА Новости. Девочка 15 лет умерла из-за отравления алкоголем после празднования своего же дня рождения в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края, рассказали в пресс-службе СУСК по региону. Уточняется, что следователи назначили проведение судебной медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Допрошены родственники погибшей, ее друзья и сверстники. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20230315/otravlenie-1858022644.html
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карымский район, забайкальский край, россия, происшествия
Карымский район, Забайкальский край, Россия, Происшествия
В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения
В Забайкалье после празднования дня рождения умерла девочка, отравившись алкоголем