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В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения - РИА Новости, 10.04.2023
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07:05 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/otravlenie-1864140246.html
В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения
В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения - РИА Новости, 10.04.2023
В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения
Девочка 15 лет умерла из-за отравления алкоголем после празднования своего же дня рождения в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края, рассказали в РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:05
2023-04-10T07:05
карымский район
забайкальский край
россия
происшествия
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ЧИТА, 10 апр - РИА Новости. Девочка 15 лет умерла из-за отравления алкоголем после празднования своего же дня рождения в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края, рассказали в пресс-службе СУСК по региону. Уточняется, что следователи назначили проведение судебной медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Допрошены родственники погибшей, ее друзья и сверстники. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
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карымский район, забайкальский край, россия, происшествия
Карымский район, Забайкальский край, Россия, Происшествия
В Забайкалье умерла девочка, отравившись алкоголем в свой день рождения

В Забайкалье после празднования дня рождения умерла девочка, отравившись алкоголем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧИТА, 10 апр - РИА Новости. Девочка 15 лет умерла из-за отравления алкоголем после празднования своего же дня рождения в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края, рассказали в пресс-службе СУСК по региону.
«
"По версии следствия, 6 апреля 2023 года 15-летняя девушка отмечала свой день рождения и вместе со знакомыми выпила крепкого алкоголя. Вечером девушке стало плохо, а на следующий день она скончалась. По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи назначили проведение судебной медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Допрошены родственники погибшей, ее друзья и сверстники.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
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Карымский районЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
 
 
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