https://ria.ru/20230410/operatsiya-1864127730.html

Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца

Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца - РИА Новости, 10.04.2023

Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца

Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:50

2023-04-10T00:50

2023-04-10T00:50

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Сложнейшую операцию проводил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. Ее сложность заключалась в том, что пуля застряла в сердце военнослужащего. "Пациент поступил к нам с передовой, буквально в этот же день мы сделали все необходимые исследования и взяли его сразу на операционный стол. Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка. Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный - пациент остался жив и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям", - рассказал Лищук. Как отметили в Минобороны РФ, операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана только в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Операционная оборудована всей необходимой современной медицинской аппаратурой. В ней могут проводить сразу несколько вмешательств разной сложности, и главное - врачи разного профиля. "Сержант был на передовой, попал под обстрел, когда поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета. Мы его взяли в гибридную операционную, потому что тут легко обнаруживать как мелкие осколки, так и крупные инородные тела. Сердце восстановлено, работа хорошая, завтра пациент уже будет ходить", - отметил Лищук. Он также сообщил, что военные медики, работающие на передовой, провели уже более 100 подобных операций по извлечению пуль и осколков из сердца. "С коллегами, которые работают у нас на передовой и в Донецке, - более 100 случаев, это и осколки, и пулевые ранения, и вакуумные разрывы сердца, и внутрисердечные разрывы. Все мы успеваем восстанавливать, потому что наша военно-медицинская служба так организована, что с передовой пациентов доставляют очень быстро", - заявил начальник центра кардиохирургии госпиталя им. Вишневского. Центр кардиохирургии военного госпиталя Вишневского проводит до 5 тысяч сложнейших операций ежегодно. И среди них 1,5 тысячи - это операции на открытом сердце. Врачи постоянно спасают жизни российских военнослужащих.

https://radiosputnik.ria.ru/20230112/plen-1844480597.html

https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851793192.html

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александр лищук, россия, донецк