https://ria.ru/20230410/operatsiya-1864127730.html
Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца
Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца - РИА Новости, 10.04.2023
Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца
Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:50
2023-04-10T00:50
2023-04-10T00:50
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александр лищук
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Сложнейшую операцию проводил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. Ее сложность заключалась в том, что пуля застряла в сердце военнослужащего. "Пациент поступил к нам с передовой, буквально в этот же день мы сделали все необходимые исследования и взяли его сразу на операционный стол. Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка. Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный - пациент остался жив и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям", - рассказал Лищук. Как отметили в Минобороны РФ, операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана только в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Операционная оборудована всей необходимой современной медицинской аппаратурой. В ней могут проводить сразу несколько вмешательств разной сложности, и главное - врачи разного профиля. "Сержант был на передовой, попал под обстрел, когда поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета. Мы его взяли в гибридную операционную, потому что тут легко обнаруживать как мелкие осколки, так и крупные инородные тела. Сердце восстановлено, работа хорошая, завтра пациент уже будет ходить", - отметил Лищук. Он также сообщил, что военные медики, работающие на передовой, провели уже более 100 подобных операций по извлечению пуль и осколков из сердца. "С коллегами, которые работают у нас на передовой и в Донецке, - более 100 случаев, это и осколки, и пулевые ранения, и вакуумные разрывы сердца, и внутрисердечные разрывы. Все мы успеваем восстанавливать, потому что наша военно-медицинская служба так организована, что с передовой пациентов доставляют очень быстро", - заявил начальник центра кардиохирургии госпиталя им. Вишневского. Центр кардиохирургии военного госпиталя Вишневского проводит до 5 тысяч сложнейших операций ежегодно. И среди них 1,5 тысячи - это операции на открытом сердце. Врачи постоянно спасают жизни российских военнослужащих.
https://radiosputnik.ria.ru/20230112/plen-1844480597.html
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александр лищук, россия, донецк
Хорошие новости, Александр Лищук, Россия, Донецк
Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца, вытащив пулю из его сердца
Врачи госпиталя Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца бойца
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Сложнейшую операцию проводил начальник центра кардиохирургии Александр Лищук
. Ее сложность заключалась в том, что пуля застряла в сердце военнослужащего.
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"Пациент поступил к нам с передовой, буквально в этот же день мы сделали все необходимые исследования и взяли его сразу на операционный стол. Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка. Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный - пациент остался жив и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям", - рассказал Лищук.
Как отметили в Минобороны РФ, операция проходила в уникальной гибридной операционной, которая создана только в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Операционная оборудована всей необходимой современной медицинской аппаратурой. В ней могут проводить сразу несколько вмешательств разной сложности, и главное - врачи разного профиля.
"Сержант был на передовой, попал под обстрел, когда поднял левую руку, снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета. Мы его взяли в гибридную операционную, потому что тут легко обнаруживать как мелкие осколки, так и крупные инородные тела. Сердце восстановлено, работа хорошая, завтра пациент уже будет ходить", - отметил Лищук.
Он также сообщил, что военные медики, работающие на передовой, провели уже более 100 подобных операций по извлечению пуль и осколков из сердца. "С коллегами, которые работают у нас на передовой и в Донецке
, - более 100 случаев, это и осколки, и пулевые ранения, и вакуумные разрывы сердца, и внутрисердечные разрывы. Все мы успеваем восстанавливать, потому что наша военно-медицинская служба так организована, что с передовой пациентов доставляют очень быстро", - заявил начальник центра кардиохирургии госпиталя им. Вишневского.
Центр кардиохирургии военного госпиталя Вишневского проводит до 5 тысяч сложнейших операций ежегодно. И среди них 1,5 тысячи - это операции на открытом сердце. Врачи постоянно спасают жизни российских военнослужащих.
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