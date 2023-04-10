Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни
Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области продолжать защищать свои святыни
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал верующих храмов Хмельницкой области, отобранных раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), не опускать руки и продолжать защищать свои святыни.
Ранее в понедельник городском исполкоме Нетешина в Хмельницкой области сообщили, что еще два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) переведены в управление ПЦУ.
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"Мы не должны опускать руки и быть пассивными, мы должны защищать свою святыню, законными методами отстаивать свои храмы и монастыри и при этом не должны держать злобы на тех, кто обижает нас и оскорбляет. Давайте будем верны Богу, он должен быть с нами, желаю вам, братья и сестры, дождаться славного и светлого праздника Христового Воскресения", - сказал Онуфрий в опубликованном УПЦ видео.
Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что около 200 прихожан УПЦ защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области от захвата сторонниками ПЦУ.
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.