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Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни - РИА Новости, 10.04.2023
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Религия
 
21:09 10.04.2023 (обновлено: 21:10 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/onufriy-1864349330.html
Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни
Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни - РИА Новости, 10.04.2023
Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал верующих храмов Хмельницкой области, отобранных раскольнической Православной церковью Украины... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T21:09
2023-04-10T21:10
религия
хмельницкая область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
каменец-подольский
в мире
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал верующих храмов Хмельницкой области, отобранных раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), не опускать руки и продолжать защищать свои святыни. Ранее в понедельник городском исполкоме Нетешина в Хмельницкой области сообщили, что еще два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) переведены в управление ПЦУ. Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что около 200 прихожан УПЦ защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области от захвата сторонниками ПЦУ. ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
https://ria.ru/20230410/repressiya-1864311035.html
хмельницкая область
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хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, каменец-подольский, в мире
Религия, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Каменец-Подольский, В мире
Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни

Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области продолжать защищать свои святыни

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал верующих храмов Хмельницкой области, отобранных раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), не опускать руки и продолжать защищать свои святыни.
Ранее в понедельник городском исполкоме Нетешина в Хмельницкой области сообщили, что еще два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) переведены в управление ПЦУ.
«
"Мы не должны опускать руки и быть пассивными, мы должны защищать свою святыню, законными методами отстаивать свои храмы и монастыри и при этом не должны держать злобы на тех, кто обижает нас и оскорбляет. Давайте будем верны Богу, он должен быть с нами, желаю вам, братья и сестры, дождаться славного и светлого праздника Христового Воскресения", - сказал Онуфрий в опубликованном УПЦ видео.
Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что около 200 прихожан УПЦ защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области от захвата сторонниками ПЦУ.
ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.
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РелигияХмельницкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаКаменец-ПодольскийВ мире
 
 
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