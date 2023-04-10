https://ria.ru/20230410/onufriy-1864349330.html

Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни

Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни - РИА Новости, 10.04.2023

Митрополит Онуфрий призвал верующих в Хмельницкой области защищать святыни

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал верующих храмов Хмельницкой области, отобранных раскольнической Православной церковью Украины... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T21:09

2023-04-10T21:09

2023-04-10T21:10

религия

хмельницкая область

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

украина

каменец-подольский

в мире

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) призвал верующих храмов Хмельницкой области, отобранных раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), не опускать руки и продолжать защищать свои святыни. Ранее в понедельник городском исполкоме Нетешина в Хмельницкой области сообщили, что еще два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) переведены в управление ПЦУ. Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что около 200 прихожан УПЦ защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области от захвата сторонниками ПЦУ. ПЦУ была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, объявляются санкции, 13 священнослужителей указом Зеленского лишены гражданства.

https://ria.ru/20230410/repressiya-1864311035.html

хмельницкая область

украина

каменец-подольский

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хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, каменец-подольский, в мире