https://ria.ru/20230410/odessa-1864289132.html

В Крыму пообещали восстановить исторический облик Одессы

В Крыму пообещали восстановить исторический облик Одессы - РИА Новости, 10.04.2023

В Крыму пообещали восстановить исторический облик Одессы

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Одесса будет освобождена, а ее исторический облик восстановлен. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:16

2023-04-10T16:16

2023-04-10T16:16

в мире

одесса

украина

россия

сергей лавров

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Одесса будет освобождена, а ее исторический облик восстановлен. По его словам, в крымском парламенте обсудили вопросы развития будущих российских регионов. "Особое внимание уделили планам восстановления исторического облика Одессы. Сегодня мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения этого города от немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что настанет день, когда наследники победителей смогут встретить этот праздник торжественно, не опасаясь расправы. К этому времени в Одессе исчезнут бандеровские лозунги, улицам будут возвращены их исторические названия, люди смогут без страха разговаривать на родном русском языке, а в центре города вновь появятся монументы императрице Екатерине II Великой и Александру Васильевичу Суворову", - написал Константинов в своем телеграм-канале. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html

одесса

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, украина, россия, сергей лавров, владимир константинов