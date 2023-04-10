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При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:34 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/obstrel-1864336991.html
При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 10.04.2023
При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками населенного пункта Веселое в Ясиноватском районе, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:34
2023-04-10T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками населенного пункта Веселое в Ясиноватском районе, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) погиб мужчина", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в понедельник два раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель

Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками населенного пункта Веселое в Ясиноватском районе, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) погиб мужчина", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в понедельник два раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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