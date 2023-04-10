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При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 10.04.2023

При обстреле Ясиноватского района ДНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками населенного пункта Веселое в Ясиноватском районе, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:34

2023-04-10T19:34

2023-04-10T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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сцкк

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками населенного пункта Веселое в Ясиноватском районе, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) погиб мужчина", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в понедельник два раза обстреливали Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк