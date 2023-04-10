https://ria.ru/20230410/obstrel-1864303330.html
ВСУ обстреляли Ясиноватую
ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 10.04.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:07
2023-04-10T17:07
2023-04-10T17:07
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230410/naemniki-1864281326.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Ясиноватую
ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 155 миллиметров