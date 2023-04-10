https://ria.ru/20230410/obstrel-1864303330.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую

ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 10.04.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:07

2023-04-10T17:07

2023-04-10T17:07

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230410/naemniki-1864281326.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

россия

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины