https://ria.ru/20230410/obstrel-1864253483.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 10.04.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:26
2023-04-10T14:26
2023-04-10T14:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864248526.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Киевскому району Донецка