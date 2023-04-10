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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:00
2023-04-10T14:00
2023-04-10T14:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку