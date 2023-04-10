Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 111 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 111 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 17 обстрелов.