Рейтинг@Mail.ru
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь" - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:47 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/nikolaev-1864259667.html
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь" - РИА Новости, 10.04.2023
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"
Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:47
2023-04-10T14:47
шоубиз
игорь николаев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850073288_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_48510ab50c5bc6e35fc07d607254486a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве. "Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43", - рассказали в Роспатенте. Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды. Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях".
https://ria.ru/20221118/smak-1832627864.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850073288_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_7735e1180d4cd4008586e97e1f7e7e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь николаев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, общество
Шоубиз, Игорь Николаев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Общество
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"

Роспатент: певец Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Николаев
Игорь Николаев - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Игорь Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43", - рассказали в Роспатенте.
Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды.
Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях".
Колбасные изделия - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Производитель колбас из Крыма хочет отсудить бренд "Смак" у Макаревича*
18 ноября 2022, 19:31
 
ШоубизИгорь НиколаевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала