https://ria.ru/20230410/nikolaev-1864259667.html

Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"

Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь" - РИА Новости, 10.04.2023

Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"

Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:47

2023-04-10T14:47

2023-04-10T14:47

шоубиз

игорь николаев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве. "Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43", - рассказали в Роспатенте. Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды. Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях".

https://ria.ru/20221118/smak-1832627864.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

игорь николаев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, общество