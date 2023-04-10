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Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь" - РИА Новости, 10.04.2023
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"
Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:47
2023-04-10T14:47
2023-04-10T14:47
шоубиз
игорь николаев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве. "Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43", - рассказали в Роспатенте. Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды. Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь николаев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, общество
Шоубиз, Игорь Николаев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия, Общество
Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"
Роспатент: певец Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь"
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43", - рассказали в Роспатенте.
Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды.
Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях".
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