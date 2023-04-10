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Серую неясыть изъяли у фотографов в Басманном районе Москвы
Серую неясыть изъяли у фотографов в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 11.04.2023
Серую неясыть изъяли у фотографов в Басманном районе Москвы
Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Басманном районе столицы в минувшие выходные, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T18:37
2023-04-10T18:37
2023-04-11T15:40
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Басманном районе столицы в минувшие выходные, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В минувшие выходные благодаря неравнодушным горожанам спасли серую неясыть в Басманном районе ЦАО. Истощенную редкую птицу с обрубленными хвостом и крыльями изъяли у уличных фотографов в Большом Златоустинском переулке", - говорится в публикации комплекса. Отмечается, что птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ее осмотрел ветеринар и назначил уход. В комплексе городского хозяйства напомнили, что при встрече с уличными фотографами, предлагающими сделать снимок с дикими животными или птицами, необходимо звонить на горячую линию. Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, цао, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Басманном районе столицы в минувшие выходные, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В минувшие выходные благодаря неравнодушным горожанам спасли серую неясыть в Басманном районе ЦАО
. Истощенную редкую птицу с обрубленными хвостом и крыльями изъяли у уличных фотографов в Большом Златоустинском переулке", - говорится в публикации комплекса
.
Отмечается, что птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ее осмотрел ветеринар и назначил уход.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что при встрече с уличными фотографами, предлагающими сделать снимок с дикими животными или птицами, необходимо звонить на горячую линию.
Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
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