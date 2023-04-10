https://ria.ru/20230410/neft-1864157846.html

Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию

Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию - РИА Новости, 10.04.2023

Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию

Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:06

2023-04-10T10:06

2023-04-10T10:06

экономика

россия

индия

ирак

urals

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день, сообщает аналитическая компания Vortexa. "Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов. В месячном исчислении закупки из России незначительно выросли по сравнению с 1,62 миллиона баррелей нефти в сутки, импортированной из страны в феврале", - сообщает компания. Аналитики компании отметили, что в марте доля России в индийском импорте выросла до 34%. При этом, по данным компании, закупки индийскими переработчиками российского сорта Urals в марте оставались стабильными, а увеличение импорта связано с более высокими закупками таких сортов нефти, как Novy Port Light. По данным Vortexa, в марте Саудовская Аравия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию, продав 986 288 баррелей в сутки. Ирак с объемом продаж 821 952 баррелей в сутки был третьим по величине поставщиком. ОАЭ обогнали США и стали четвертым по величине поставщиком с объемом 313 002 баррелей в сутки. США поставили 136 464 баррелей в сутки по сравнению с 248 430 баррелей в сутки в феврале.

https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, индия, ирак, urals