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Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию - РИА Новости, 10.04.2023
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10:06 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/neft-1864157846.html
Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию
Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию - РИА Новости, 10.04.2023
Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию
Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:06
2023-04-10T10:06
экономика
россия
индия
ирак
urals
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день, сообщает аналитическая компания Vortexa. "Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов. В месячном исчислении закупки из России незначительно выросли по сравнению с 1,62 миллиона баррелей нефти в сутки, импортированной из страны в феврале", - сообщает компания. Аналитики компании отметили, что в марте доля России в индийском импорте выросла до 34%. При этом, по данным компании, закупки индийскими переработчиками российского сорта Urals в марте оставались стабильными, а увеличение импорта связано с более высокими закупками таких сортов нефти, как Novy Port Light. По данным Vortexa, в марте Саудовская Аравия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию, продав 986 288 баррелей в сутки. Ирак с объемом продаж 821 952 баррелей в сутки был третьим по величине поставщиком. ОАЭ обогнали США и стали четвертым по величине поставщиком с объемом 313 002 баррелей в сутки. США поставили 136 464 баррелей в сутки по сравнению с 248 430 баррелей в сутки в феврале.
https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html
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экономика, россия, индия, ирак, urals
Экономика, Россия, Индия, Ирак, Urals
Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию

Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – РИА Новости. Россия шестой месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в марте импорт вырос до нового максимума в 1,64 миллиона баррелей в день, сообщает аналитическая компания Vortexa.
"Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов. В месячном исчислении закупки из России незначительно выросли по сравнению с 1,62 миллиона баррелей нефти в сутки, импортированной из страны в феврале", - сообщает компания.
Аналитики компании отметили, что в марте доля России в индийском импорте выросла до 34%.
При этом, по данным компании, закупки индийскими переработчиками российского сорта Urals в марте оставались стабильными, а увеличение импорта связано с более высокими закупками таких сортов нефти, как Novy Port Light.
По данным Vortexa, в марте Саудовская Аравия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию, продав 986 288 баррелей в сутки. Ирак с объемом продаж 821 952 баррелей в сутки был третьим по величине поставщиком. ОАЭ обогнали США и стали четвертым по величине поставщиком с объемом 313 002 баррелей в сутки. США поставили 136 464 баррелей в сутки по сравнению с 248 430 баррелей в сутки в феврале.
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