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Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах - РИА Новости, 10.04.2023
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03:39 10.04.2023 (обновлено: 10:21 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/natsvalyuty-1864132954.html
Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах
Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах - РИА Новости, 10.04.2023
Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах
Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил в РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T03:39
2023-04-10T10:21
экономика
россия
китай
саудовская аравия
михаил задорнов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.Задорнов отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только одним - издержками для покупателя и для продавца товара. Издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, однако издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.В целом мировая финансовая система дезинтегрируется из-за постепенного создания барьеров, добавил Задорнов. Однако пока доллар остается главной валютой в международных торговых расчетах - на него приходится примерно 60% оборота.После введения санкций в отношении России западными странами, которые запретили ЦБ и Минфину проводить операции в долларах и евро и заморозили резервы страны в этих валютах, в мире начали активнее переходить на национальные валюты в торговле. Так, например, Китай начал покупать у Саудовской Аравии нефть за юани и договорился с Бразилией о торговле в своей валюте, Индия и Малайзия перевели торговлю на рупии, а в АСЕАН намерены перевести внутренние операции на национальные валюты.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230409/ekonomika-1864040831.html
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экономика, россия, китай, саудовская аравия, михаил задорнов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Михаил Задорнов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах

Экс-глава Минфина России Задорнов допустил переход на расчеты в нацвалютах через 10 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБывший министр финансов России Михаил Задорнов
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
«
"Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно - на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно", - говорит он.
Задорнов отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только одним - издержками для покупателя и для продавца товара. Издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, однако издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.
В целом мировая финансовая система дезинтегрируется из-за постепенного создания барьеров, добавил Задорнов. Однако пока доллар остается главной валютой в международных торговых расчетах - на него приходится примерно 60% оборота.
После введения санкций в отношении России западными странами, которые запретили ЦБ и Минфину проводить операции в долларах и евро и заморозили резервы страны в этих валютах, в мире начали активнее переходить на национальные валюты в торговле. Так, например, Китай начал покупать у Саудовской Аравии нефть за юани и договорился с Бразилией о торговле в своей валюте, Индия и Малайзия перевели торговлю на рупии, а в АСЕАН намерены перевести внутренние операции на национальные валюты.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент-председатель правления ПАО Банк ФК Открытие Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса
Вчера, 09:08
 
ЭкономикаРоссияКитайСаудовская АравияМихаил ЗадорновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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