https://ria.ru/20230410/natsvalyuty-1864132954.html

Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах

Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах - РИА Новости, 10.04.2023

Задорнов назвал сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах

Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил в РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T03:39

2023-04-10T03:39

2023-04-10T10:21

экономика

россия

китай

саудовская аравия

михаил задорнов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.Задорнов отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только одним - издержками для покупателя и для продавца товара. Издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, однако издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.В целом мировая финансовая система дезинтегрируется из-за постепенного создания барьеров, добавил Задорнов. Однако пока доллар остается главной валютой в международных торговых расчетах - на него приходится примерно 60% оборота.После введения санкций в отношении России западными странами, которые запретили ЦБ и Минфину проводить операции в долларах и евро и заморозили резервы страны в этих валютах, в мире начали активнее переходить на национальные валюты в торговле. Так, например, Китай начал покупать у Саудовской Аравии нефть за юани и договорился с Бразилией о торговле в своей валюте, Индия и Малайзия перевели торговлю на рупии, а в АСЕАН намерены перевести внутренние операции на национальные валюты.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230409/ekonomika-1864040831.html

россия

китай

саудовская аравия

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экономика, россия, китай, саудовская аравия, михаил задорнов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)