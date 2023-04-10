https://ria.ru/20230410/nato-1864280793.html

В Венгрии прокомментировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В Венгрии прокомментировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 10.04.2023

В Венгрии прокомментировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция не проводили референдумов, чтобы узнать, хотят ли граждане присоединиться к НАТО, венгерские депутаты получили дюжины писем от шведов и... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:47

2023-04-10T15:47

2023-04-10T15:47

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БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Финляндия и Швеция не проводили референдумов, чтобы узнать, хотят ли граждане присоединиться к НАТО, венгерские депутаты получили дюжины писем от шведов и финнов с просьбой не ратифицировать заявки стран, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер. "По моему личному мнению, присоединение этих двух стран к НАТО может в военном смысле усилить альянс, в этом нет сомнений. Я принимаю также, что это было суверенное решение двух наций, как и наше суверенное решение, когда мы присоединились к НАТО, для нас это тоже был шаг, отвечавший национальным интересам... Правда, вынесем за скобки, что в Венгрии был референдум, а в Швеции и Финляндии людей тоже забыли спросить, хотят ли они вступать в НАТО или это только политическое желание их элит", - сказал Кевер в эфире телеканала HirTV. По его словам, венгерские депутаты получили "дюжины электронных писем от избирателей из Швеции и Финляндии", которые пытались убедить их не ратифицировать заявки скандинавских стран на присоединение к НАТО, "поскольку за этим решением нет никакой демократической легитимности". Кёвер также отметил, что на следующий день после того, как парламент Венгрии ратифицировал финскую заявку, Финляндия подала иск против Венгрии в Европейский суд о нарушении прав ЛГБТ-сообщества. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство. Глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш заявил, что финские граждане в своих письмах венгерским депутатам выражают опасения, что после вступления в НАТО Финляндия перестанет быть мирной и нейтральной страной, потому что США будет их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230405/nato-1863183831.html

https://ria.ru/20230407/podarok-1863631804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, швеция, финляндия, золтан ковач, ласло кевер, виктор орбан, европейский суд, нато