В Венгрии прокомментировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО
В Венгрии напомнили, что Финляндия и Швеция не провели референдум о вступлении в НАТО
Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Финляндия и Швеция не проводили референдумов, чтобы узнать, хотят ли граждане присоединиться к НАТО, венгерские депутаты получили дюжины писем от шведов и финнов с просьбой не ратифицировать заявки стран, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.
"По моему личному мнению, присоединение этих двух стран к НАТО может в военном смысле усилить альянс, в этом нет сомнений. Я принимаю также, что это было суверенное решение двух наций, как и наше суверенное решение, когда мы присоединились к НАТО, для нас это тоже был шаг, отвечавший национальным интересам... Правда, вынесем за скобки, что в Венгрии был референдум, а в Швеции и Финляндии людей тоже забыли спросить, хотят ли они вступать в НАТО или это только политическое желание их элит", - сказал Кевер в эфире телеканала HirTV.
По его словам, венгерские депутаты получили "дюжины электронных писем от избирателей из Швеции и Финляндии", которые пытались убедить их не ратифицировать заявки скандинавских стран на присоединение к НАТО, "поскольку за этим решением нет никакой демократической легитимности".
Кёвер также отметил, что на следующий день после того, как парламент Венгрии ратифицировал финскую заявку, Финляндия подала иск против Венгрии в Европейский суд о нарушении прав ЛГБТ-сообщества.
«
"Мы видим, что две страны просили и просят нашего согласия на их вступление в союз, членами которого мы уже являемся, не проявив ни малейшего уважения ни к Венгрии, ни к воле венгерского народа, выраженной на выборах. Более того, своей политикой и заявлениями они наносили и наносят ощутимый ущерб национальным интересам Венгрии. Таким образом, членам фракции (Фидес - ред.) и мне лично непонятно, почему мы должны учитывать то, что они думают. Почему мы должны принимать их в союзники по собственному решению, если в другом союзе они относятся к нам не только не как к союзникам, а даже так, как в цивилизованных условиях человек или страна не относится к своим противникам, и даже к врагам", - сказал он.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство.
Глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш заявил, что финские граждане в своих письмах венгерским депутатам выражают опасения, что после вступления в НАТО Финляндия перестанет быть мирной и нейтральной страной, потому что США будет их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.