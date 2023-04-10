https://ria.ru/20230410/napadenie-1864282319.html

В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы

В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы - РИА Новости, 10.04.2023

В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы

Мужчина напал на имама по время молитвы в одной из мечетей в штате Нью-Джерси в США и нанес ему несколько ударов ножом в спину, нападавший арестован, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:54

2023-04-10T15:54

2023-04-10T15:54

в мире

нью-джерси

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90668/27/906682720_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e5c93e4981cd79240ae0c5463e0a9f8.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мужчина напал на имама по время молитвы в одной из мечетей в штате Нью-Джерси в США и нанес ему несколько ударов ножом в спину, нападавший арестован, сообщает телеканал NBC. Уточняется, что нападение произошло в воскресенье в мечети в городе Патерсон. "Когда они (молящиеся - ред.) встали на колени во время молитвы, этот человек вытащил нож и бросился на имама, несколько раз ударив его ножом в спину", - сообщил представитель мечети Абдул Хамден. Он добавил, что прихожане бросились на мужчину и удерживали его, пока полицейские не прибыли и не взяли нападавшего под стражу. Как сообщила местная полиция, нападавший - 32-летний Сериф Зобра, ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в покушении на убийство. Власти расследуют случившееся, мотив действий мужчины выясняется. По данным ведомства, Зобра несколько раз посещал мечеть перед нападением. Мэр города Патерсон Андре Сайех заявил, что имам находится в больнице. Он также заверил, что рядом с мечетями города будет усилена охрана.

https://ria.ru/20230408/bandity-1863922756.html

нью-джерси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нью-джерси, сша