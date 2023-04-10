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В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы - РИА Новости, 10.04.2023
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15:54 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/napadenie-1864282319.html
В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы
В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы - РИА Новости, 10.04.2023
В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы
Мужчина напал на имама по время молитвы в одной из мечетей в штате Нью-Джерси в США и нанес ему несколько ударов ножом в спину, нападавший арестован, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:54
2023-04-10T15:54
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мужчина напал на имама по время молитвы в одной из мечетей в штате Нью-Джерси в США и нанес ему несколько ударов ножом в спину, нападавший арестован, сообщает телеканал NBC. Уточняется, что нападение произошло в воскресенье в мечети в городе Патерсон. "Когда они (молящиеся - ред.) встали на колени во время молитвы, этот человек вытащил нож и бросился на имама, несколько раз ударив его ножом в спину", - сообщил представитель мечети Абдул Хамден. Он добавил, что прихожане бросились на мужчину и удерживали его, пока полицейские не прибыли и не взяли нападавшего под стражу. Как сообщила местная полиция, нападавший - 32-летний Сериф Зобра, ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в покушении на убийство. Власти расследуют случившееся, мотив действий мужчины выясняется. По данным ведомства, Зобра несколько раз посещал мечеть перед нападением. Мэр города Патерсон Андре Сайех заявил, что имам находится в больнице. Он также заверил, что рядом с мечетями города будет усилена охрана.
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в мире, нью-джерси, сша
В мире, Нью-Джерси, США
В США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы

В штате Нью-Джерси в США мужчина напал с ножом на имама во время молитвы

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяАмериканская полицейская машина
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Американская полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мужчина напал на имама по время молитвы в одной из мечетей в штате Нью-Джерси в США и нанес ему несколько ударов ножом в спину, нападавший арестован, сообщает телеканал NBC.
Уточняется, что нападение произошло в воскресенье в мечети в городе Патерсон.
"Когда они (молящиеся - ред.) встали на колени во время молитвы, этот человек вытащил нож и бросился на имама, несколько раз ударив его ножом в спину", - сообщил представитель мечети Абдул Хамден. Он добавил, что прихожане бросились на мужчину и удерживали его, пока полицейские не прибыли и не взяли нападавшего под стражу.
Как сообщила местная полиция, нападавший - 32-летний Сериф Зобра, ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в покушении на убийство. Власти расследуют случившееся, мотив действий мужчины выясняется. По данным ведомства, Зобра несколько раз посещал мечеть перед нападением.
Мэр города Патерсон Андре Сайех заявил, что имам находится в больнице. Он также заверил, что рядом с мечетями города будет усилена охрана.
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