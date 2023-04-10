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В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 10.04.2023 (обновлено: 22:21 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/naemnik-1864350625.html
В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева
В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева - РИА Новости, 10.04.2023
В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева
Видео, предположительно, гибели британского наемника в Донбассе попало в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T21:32
2023-04-10T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
западный военный округ (зво)
великобритания
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Видео, предположительно, гибели британского наемника в Донбассе попало в распоряжение РИА Новости. Как сообщил источник агентства, запись сделана на экшен-камеру погибшего впоследствии солдата ВСУ. На кадрах запечатлено, как двое украинских военнослужащих пытаются эвакуировать бойца с флагом Великобритании на бронежилете. При этом раненый кричит и ругается на английском языке. На последних кадрах видно, что недалеко от солдат падает очередной снаряд, после чего запись обрывается.Ранее боец 20-й армии ЗВО, выполняющий ряд задач на этом направлении, заявил, что военнослужащие Западного военного округа на кременском участке фронта уничтожили группу иностранных наемников из состава Французского легиона.В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html
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Кадры вероятной гибели наемника из Британии в Донбассе
Видео вероятной гибели наемника из Британии в Донбассе попало в распоряжение РИА Новости. Запись сделана на экшн-камеру погибшего впоследствии украинского солдата.
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в мире, украина, западный военный округ (зво), великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Западный военный округ (ЗВО), Великобритания, Вооруженные силы Украины
В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева

В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели британского наемника в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Видео, предположительно, гибели британского наемника в Донбассе попало в распоряжение РИА Новости.
Как сообщил источник агентства, запись сделана на экшен-камеру погибшего впоследствии солдата ВСУ. На кадрах запечатлено, как двое украинских военнослужащих пытаются эвакуировать бойца с флагом Великобритании на бронежилете. При этом раненый кричит и ругается на английском языке. На последних кадрах видно, что недалеко от солдат падает очередной снаряд, после чего запись обрывается.
Боец Вагнера об иностранных наемниках, оборонявших окраины Артемовска - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал о наемниках, оборонявших Артемовск
31 марта, 07:10
Ранее боец 20-й армии ЗВО, выполняющий ряд задач на этом направлении, заявил, что военнослужащие Западного военного округа на кременском участке фронта уничтожили группу иностранных наемников из состава Французского легиона.
В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗападный военный округ (ЗВО)ВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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