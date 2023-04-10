https://ria.ru/20230410/naemnik-1864350625.html

В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева

В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева - РИА Новости, 10.04.2023

В распоряжение РИА Новости попало видео вероятной гибели наемника Киева

Видео, предположительно, гибели британского наемника в Донбассе попало в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T21:32

2023-04-10T21:32

2023-04-10T22:21

специальная военная операция на украине

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западный военный округ (зво)

великобритания

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Видео, предположительно, гибели британского наемника в Донбассе попало в распоряжение РИА Новости. Как сообщил источник агентства, запись сделана на экшен-камеру погибшего впоследствии солдата ВСУ. На кадрах запечатлено, как двое украинских военнослужащих пытаются эвакуировать бойца с флагом Великобритании на бронежилете. При этом раненый кричит и ругается на английском языке. На последних кадрах видно, что недалеко от солдат падает очередной снаряд, после чего запись обрывается.Ранее боец 20-й армии ЗВО, выполняющий ряд задач на этом направлении, заявил, что военнослужащие Западного военного округа на кременском участке фронта уничтожили группу иностранных наемников из состава Французского легиона.В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863786360.html

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Кадры вероятной гибели наемника из Британии в Донбассе Видео вероятной гибели наемника из Британии в Донбассе попало в распоряжение РИА Новости. Запись сделана на экшн-камеру погибшего впоследствии украинского солдата. 2023-04-10T21:32 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, западный военный округ (зво), великобритания, вооруженные силы украины