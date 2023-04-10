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Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми
Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми - РИА Новости, 10.04.2023
Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми
Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора, заявила директор-распорядитель... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:15
2023-04-10T16:15
2023-04-10T16:26
экономика
мвф
кристалина георгиева
в мире
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.По словам главы МВФ, мировая экономика сталкивается с проблемой "значительной инфляции", для борьбы с которой центробанки вынуждены повышать ставки, что вызывает сокращение доступной ликвидности и проблемы финансового сектора.
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экономика, мвф, кристалина георгиева, в мире, всемирный банк
Экономика, МВФ, Кристалина Георгиева, В мире, Всемирный банк
Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми
Глава МВФ Георгиева назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми из-за инфляции