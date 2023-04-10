https://ria.ru/20230410/mvf-1864288945.html

Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми

Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми - РИА Новости, 10.04.2023

Глава МВФ назвала темпы восстановления мировой экономики слабыми

Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора, заявила директор-распорядитель... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:15

2023-04-10T16:15

2023-04-10T16:26

экономика

мвф

кристалина георгиева

в мире

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.По словам главы МВФ, мировая экономика сталкивается с проблемой "значительной инфляции", для борьбы с которой центробанки вынуждены повышать ставки, что вызывает сокращение доступной ликвидности и проблемы финансового сектора.

https://ria.ru/20230409/krizis-1864034007.html

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экономика, мвф, кристалина георгиева, в мире, всемирный банк