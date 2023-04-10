https://ria.ru/20230410/muzey-1864243545.html

Спортивно-исторический музей "Динамо" откроется в Москве

Спортивно-исторический музей "Динамо" откроется в Москве - РИА Новости, 10.04.2023

Спортивно-исторический музей "Динамо" откроется в Москве

Музей "Динамо" откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве, сообщает банк ВТБ, оказавший проекту поддержку. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:51

2023-04-10T13:51

2023-04-10T13:51

втб

москва

общество "динамо"

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Музей "Динамо" откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве, сообщает банк ВТБ, оказавший проекту поддержку.Этапы становления и развития Общества "Динамо" представлены в музее в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов — многие из них представлены впервые.Посетители музея смогут увидеть 200 оригинальных экспонатов: архивные и уставные документы, награды и личные вещи спортсменов, афиши соревнований и вырезки из газет. Также гостям музея будет доступна документальная аудиопьеса, написанная специально для музея на основе архивных воспоминаний. В уникальной Медиатеке музея собрано более 200 статей о том, как формировалась инфраструктура Общества "Динамо", его идентичность и дизайн, и какой след спортсмены "Динамо" оставили в истории мирового спорта.Высокотехнологичная экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного Общества "Динамо": Хронология — где собраны хроника и экспонаты; "Лица Динамо" — серия инсталляций с интерактивным рассказом о 30 действующих лицах истории Общества, "Стадион" — масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона "Динамо" и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; "Зал славы" — впечатляющий блеском главных трофеев Общества; "Стань динамовцем" — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях Общества "Динамо"."ВТБ неизменно поддерживает спорт в России. Наше многолетнее сотрудничество с Обществом "Динамо" сфокусировано на решении значительного объема задач, в числе которых поддержка спортивных команд, реализация инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры, популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Работа с Обществом "Динамо" - часть программы банка ВТБ "Спортивная страна", а музей "Динамо" - еще одна современная спортивная и культурная точка притяжения, созданная ВТБ", - приводятся в сообщении слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина."Теперь история "Динамо" представлена и в музее — это самый наглядный и интересный вариант. Здесь к истории можно реально прикоснуться, увидеть настоящую форму спортсменов прошлых лет, их медали, кубки. Благодарен создателям музея за креатив и бережное отношение к нашим архивам. Мы будем работать над тем, чтобы в "Динамо" росли новые яркие личности, достойные быть вписанными в историю. Таким образом, экспозиция музея постоянно будет пополняться", - отметил председатель Общества "Динамо" Анатолий Гулевский.Музей создан при участии ВФСО Динамо, предоставившего уникальные экспонаты и материалы, футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Москва, команды ВТБ Арена и Банка ВТБ.

https://realty.ria.ru/20230331/dinamo-1862097592.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, москва, общество "динамо"