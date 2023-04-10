https://ria.ru/20230410/moskva-1864540406.html

Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве

Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве - РИА Новости, 11.04.2023

Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве

Памятник Константину Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-10T12:09

2023-04-10T12:09

2023-04-11T15:47

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москва

константин циолковский

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Памятник Константину Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли памятник Константину Циолковскому и бюсты на Аллее космонавтов. Специальным моющим средством с нейтральным составом и мягкими щетками тщательно очистили все элементы, затем образовавшуюся пену смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Насухо вытерли памятник и бюсты", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аллея космонавтов была открыта 4 октября 1967 году в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. На аллее установлены памятники Константину Циолковскому, Сергею Королёву, Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, Павлу Беляеву, Алексею Леонову, Владимиру Комарову, Мстиславу Келдышу, Валентину Глушко, Владимиру Челомею, Александру Александрову, Валентину Лебедеву, Светлане Савицкой, Владимиру Соловьёву.

https://ria.ru/20230409/shubki-1864077172.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, константин циолковский