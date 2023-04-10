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Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве - РИА Новости, 11.04.2023
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12:09 10.04.2023 (обновлено: 15:47 11.04.2023)
https://ria.ru/20230410/moskva-1864540406.html
Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве
Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве - РИА Новости, 11.04.2023
Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве
Памятник Константину Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T12:09
2023-04-11T15:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
константин циолковский
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Памятник Константину Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промыли памятник Константину Циолковскому и бюсты на Аллее космонавтов. Специальным моющим средством с нейтральным составом и мягкими щетками тщательно очистили все элементы, затем образовавшуюся пену смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Насухо вытерли памятник и бюсты", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аллея космонавтов была открыта 4 октября 1967 году в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. На аллее установлены памятники Константину Циолковскому, Сергею Королёву, Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, Павлу Беляеву, Алексею Леонову, Владимиру Комарову, Мстиславу Келдышу, Валентину Глушко, Владимиру Челомею, Александру Александрову, Валентину Лебедеву, Светлане Савицкой, Владимиру Соловьёву.
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москва, константин циолковский
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Константин Циолковский

Памятник Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваПромывка памятников на Аллее Космонавтов у станции метро "ВДНХ"
Промывка памятников на Аллее Космонавтов у станции метро ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Промывка памятников на Аллее Космонавтов у станции метро "ВДНХ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Памятник Константину Циолковскому и бюсты промыли на Аллее космонавтов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промыли памятник Константину Циолковскому и бюсты на Аллее космонавтов. Специальным моющим средством с нейтральным составом и мягкими щетками тщательно очистили все элементы, затем образовавшуюся пену смыли водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Насухо вытерли памятник и бюсты", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Аллея космонавтов была открыта 4 октября 1967 году в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. На аллее установлены памятники Константину Циолковскому, Сергею Королёву, Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, Павлу Беляеву, Алексею Леонову, Владимиру Комарову, Мстиславу Келдышу, Валентину Глушко, Владимиру Челомею, Александру Александрову, Валентину Лебедеву, Светлане Савицкой, Владимиру Соловьёву.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКонстантин Циолковский
 
 
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