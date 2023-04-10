https://ria.ru/20230410/moskva-1864184072.html

Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90%

Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90% - РИА Новости, 10.04.2023

Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90%

Основные работы на строящейся станции метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:23

2023-04-10T11:23

2023-04-10T11:23

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Основные работы на строящейся станции метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Готовность монолитных работ на строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро превысила 90%, уже выполнены основные конструкции ее подземного вестибюля, началась архитектурная отделка внутренних помещений и монтаж оборудования", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.Бочкарев добавил, что проект станционного комплекса предусматривает один подземный вестибюль с кассовым залом – его стены и пол планируется отделать серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета, на одной из стен разместится декоративное панно с портретом военачальника, Героя Советского Союза, генерала Ивана Тюленева, в честь которого названа станция.Также в сообщении отмечается, что в ходе строительства станции ведется обратная засыпка котлована и уже начался монтаж инженерных систем: строители устанавливают трубопроводы и воздуховоды и прокладывают электросети. Почти готово жесткое основание под рельсы в прилегающих перегонах, в них ведутся работы по устройству верхнего строения пути, готовность которых оценивается более чем на три четверти.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.

https://realty.ria.ru/20230405/moskva-1863093992.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы