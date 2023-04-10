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Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90% - РИА Новости, 10.04.2023
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11:23 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/moskva-1864184072.html
Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90%
Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90% - РИА Новости, 10.04.2023
Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90%
Основные работы на строящейся станции метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:23
2023-04-10T11:23
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Основные работы на строящейся станции метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Готовность монолитных работ на строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро превысила 90%, уже выполнены основные конструкции ее подземного вестибюля, началась архитектурная отделка внутренних помещений и монтаж оборудования", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.Бочкарев добавил, что проект станционного комплекса предусматривает один подземный вестибюль с кассовым залом – его стены и пол планируется отделать серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета, на одной из стен разместится декоративное панно с портретом военачальника, Героя Советского Союза, генерала Ивана Тюленева, в честь которого названа станция.Также в сообщении отмечается, что в ходе строительства станции ведется обратная засыпка котлована и уже начался монтаж инженерных систем: строители устанавливают трубопроводы и воздуховоды и прокладывают электросети. Почти готово жесткое основание под рельсы в прилегающих перегонах, в них ведутся работы по устройству верхнего строения пути, готовность которых оценивается более чем на три четверти.Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
https://realty.ria.ru/20230405/moskva-1863093992.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: работы на станции метро "Генерала Тюленева" завершены на 90%

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Основные работы на строящейся станции метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии готовы на 90%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Готовность монолитных работ на строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро превысила 90%, уже выполнены основные конструкции ее подземного вестибюля, началась архитектурная отделка внутренних помещений и монтаж оборудования", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
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Бочкарев добавил, что проект станционного комплекса предусматривает один подземный вестибюль с кассовым залом – его стены и пол планируется отделать серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета, на одной из стен разместится декоративное панно с портретом военачальника, Героя Советского Союза, генерала Ивана Тюленева, в честь которого названа станция.
Также в сообщении отмечается, что в ходе строительства станции ведется обратная засыпка котлована и уже начался монтаж инженерных систем: строители устанавливают трубопроводы и воздуховоды и прокладывают электросети. Почти готово жесткое основание под рельсы в прилегающих перегонах, в них ведутся работы по устройству верхнего строения пути, готовность которых оценивается более чем на три четверти.
Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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