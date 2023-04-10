https://ria.ru/20230410/moldaviya-1864247244.html
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства - РИА Новости, 10.04.2023
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства
Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что власти Молдавии должны объяснить, куда был потрачен полученный от Евросоюза миллиард евро. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:02
2023-04-10T14:02
2023-04-10T14:22
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молдавия
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евросовет
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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что власти Молдавии должны объяснить, куда был потрачен полученный от Евросоюза миллиард евро. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро "для укрепления ее устойчивости". "Мы были осведомлены о том, что наши партнеры пожертвовали 1 миллиард долларов. Мы хотим знать, куда ушли эти деньги, потому что мы не видим ни дорог, ни крупных инфраструктурных проектов", - написал Чебан в Telegram-канале. Он отметил, что эта сумма равна четырем бюджетам столицы Молдавии. Чебан обратился с публичным призывом ко всем правительственным учреждениям, чтобы они отчитались о тратах, поскольку избиратели имеют право знать о подобных расходах. В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.
https://ria.ru/20230406/investitsii-1863540381.html
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, берлин (город), шарль мишель, ион чебан, евросоюз, евросовет
В мире, Кишинев, Молдавия, Берлин (город), Шарль Мишель, Ион Чебан, Евросоюз, Евросовет
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства
Мэр Кишинева Чебан потребовал отчет о потраченном миллиарде евро, полученном от Евросоюза