Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 10.04.2023 (обновлено: 14:22 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/moldaviya-1864247244.html
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства - РИА Новости, 10.04.2023
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства
Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что власти Молдавии должны объяснить, куда был потрачен полученный от Евросоюза миллиард евро. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:02
2023-04-10T14:22
в мире
кишинев
молдавия
берлин (город)
шарль мишель
ион чебан
евросоюз
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что власти Молдавии должны объяснить, куда был потрачен полученный от Евросоюза миллиард евро. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро "для укрепления ее устойчивости". "Мы были осведомлены о том, что наши партнеры пожертвовали 1 миллиард долларов. Мы хотим знать, куда ушли эти деньги, потому что мы не видим ни дорог, ни крупных инфраструктурных проектов", - написал Чебан в Telegram-канале. Он отметил, что эта сумма равна четырем бюджетам столицы Молдавии. Чебан обратился с публичным призывом ко всем правительственным учреждениям, чтобы они отчитались о тратах, поскольку избиратели имеют право знать о подобных расходах. В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.
https://ria.ru/20230406/investitsii-1863540381.html
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html
кишинев
молдавия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, берлин (город), шарль мишель, ион чебан, евросоюз, евросовет
В мире, Кишинев, Молдавия, Берлин (город), Шарль Мишель, Ион Чебан, Евросоюз, Евросовет
Мэр Кишинева потребовал отчета, куда потратили полученные от ЕС средства

Мэр Кишинева Чебан потребовал отчет о потраченном миллиарде евро, полученном от Евросоюза

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что власти Молдавии должны объяснить, куда был потрачен полученный от Евросоюза миллиард евро.
Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро "для укрепления ее устойчивости".
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Оппозиция Молдавии намерена инвестировать в Гагаузию 500 миллионов долларов
6 апреля, 17:21
"Мы были осведомлены о том, что наши партнеры пожертвовали 1 миллиард долларов. Мы хотим знать, куда ушли эти деньги, потому что мы не видим ни дорог, ни крупных инфраструктурных проектов", - написал Чебан в Telegram-канале.
Он отметил, что эта сумма равна четырем бюджетам столицы Молдавии. Чебан обратился с публичным призывом ко всем правительственным учреждениям, чтобы они отчитались о тратах, поскольку избиратели имеют право знать о подобных расходах.
В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре Париже, речь также шла об оказании финансовой помощи.
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Оппозиция в Молдавии выступила за сохранение дружеских отношений с Россией
6 апреля, 17:13
 
В миреКишиневМолдавияБерлин (город)Шарль МишельИон ЧебанЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала