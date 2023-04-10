https://ria.ru/20230410/mid-1864303822.html

Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая

Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая - РИА Новости, 10.04.2023

Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая

Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:09

2023-04-10T17:09

2023-04-10T17:25

в мире

россия

сирия

турция

мевлют чавушоглу

сергей лавров

иран

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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Четырехсторонняя встреча глав МИД планируется, мы обсуждали с Лавровым ее во время его визита. Думаем, что в начале мая пройдет такая встреча, полагаю, что в Москве. Такую информацию мы получили от российской стороны", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу Ahaber. По его словам, данная встреча нацелена на оживление политического процесса по сирийскому урегулированию. Он уточнил, что дорожная карта по Сирии предполагает встречу лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана, главы МИД проведут соответствующую подготовку,В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав МИД Сирии, Турции, Ирана и России готовится, идет согласование подходящих дат, а процесс нормализации отношений между Турцией и Сирией начат.3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел этих стран, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.

https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сирия, турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, иран