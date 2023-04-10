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Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая - РИА Новости, 10.04.2023
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17:09 10.04.2023 (обновлено: 17:25 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/mid-1864303822.html
Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая
Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая - РИА Новости, 10.04.2023
Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая
Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:09
2023-04-10T17:25
в мире
россия
сирия
турция
мевлют чавушоглу
сергей лавров
иран
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Четырехсторонняя встреча глав МИД планируется, мы обсуждали с Лавровым ее во время его визита. Думаем, что в начале мая пройдет такая встреча, полагаю, что в Москве. Такую информацию мы получили от российской стороны", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу Ahaber. По его словам, данная встреча нацелена на оживление политического процесса по сирийскому урегулированию. Он уточнил, что дорожная карта по Сирии предполагает встречу лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана, главы МИД проведут соответствующую подготовку,В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав МИД Сирии, Турции, Ирана и России готовится, идет согласование подходящих дат, а процесс нормализации отношений между Турцией и Сирией начат.3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел этих стран, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
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в мире, россия, сирия, турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, иран
В мире, Россия, Сирия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Иран
Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая

Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана в начале мая в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Четырехсторонняя встреча глав МИД планируется, мы обсуждали с Лавровым ее во время его визита. Думаем, что в начале мая пройдет такая встреча, полагаю, что в Москве. Такую информацию мы получили от российской стороны", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу Ahaber. По его словам, данная встреча нацелена на оживление политического процесса по сирийскому урегулированию. Он уточнил, что дорожная карта по Сирии предполагает встречу лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана, главы МИД проведут соответствующую подготовку,
В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав МИД Сирии, Турции, Ирана и России готовится, идет согласование подходящих дат, а процесс нормализации отношений между Турцией и Сирией начат.
3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел этих стран, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.
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