Встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана запланировали на начало мая
Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана в начале мая в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется в начале мая в Москве, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Четырехсторонняя встреча глав МИД планируется, мы обсуждали с Лавровым ее во время его визита. Думаем, что в начале мая пройдет такая встреча, полагаю, что в Москве. Такую информацию мы получили от российской стороны", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу Ahaber. По его словам, данная встреча нацелена на оживление политического процесса по сирийскому урегулированию. Он уточнил, что дорожная карта по Сирии предполагает встречу лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана, главы МИД проведут соответствующую подготовку,
В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав МИД Сирии, Турции, Ирана и России готовится, идет согласование подходящих дат, а процесс нормализации отношений между Турцией и Сирией начат.
3-4 апреля прошли четырехсторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел этих стран, обсуждалась подготовка встречи на уровне глав МИД в таком формате.