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СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox - РИА Новости, 10.04.2023
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02:02 10.04.2023 (обновлено: 02:29 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/microsoft-1864131182.html
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox
Компания Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox, даже тех, которые были ввезены в страну официально, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T02:02
2023-04-10T02:29
россия
microsoft corporation
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Компания Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox, даже тех, которые были ввезены в страну официально, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя технической поддержки компании. Издание указывает, что проблему с гарантийным обслуживанием ей подтвердили как пользователи, так и ритейлеры. Роспотребнадзор сообщил "Известиям", что владельцы приставок в случае поломки должны обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Кроме того, продавцы подтвердили готовность ремонтировать эти гаджеты. В прошлом ноябре опрошенные РИА Новости ритейлеры сообщали, что только часть продающихся в России новых игровых приставок Xbox сертифицированы "Ростестом" и имеют соответствующую маркировку, в основном это консоли поколения S, которые были ввезены в страну заранее.
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россия, microsoft corporation, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Microsoft Corporation, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox

"Известия": Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России

CC BY 2.0 / Robert Scoble / Корпорация "Microsoft"
Корпорация Microsoft - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
CC BY 2.0 / Robert Scoble /
Корпорация "Microsoft". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Компания Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox, даже тех, которые были ввезены в страну официально, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя технической поддержки компании.
«
"Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались", - цитирует газета представителя техслужбы.
Издание указывает, что проблему с гарантийным обслуживанием ей подтвердили как пользователи, так и ритейлеры. Роспотребнадзор сообщил "Известиям", что владельцы приставок в случае поломки должны обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Кроме того, продавцы подтвердили готовность ремонтировать эти гаджеты.
В прошлом ноябре опрошенные РИА Новости ритейлеры сообщали, что только часть продающихся в России новых игровых приставок Xbox сертифицированы "Ростестом" и имеют соответствующую маркировку, в основном это консоли поколения S, которые были ввезены в страну заранее.
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