https://ria.ru/20230410/microsoft-1864131182.html

СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox

СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox

Компания Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox, даже тех, которые были ввезены в страну официально, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T02:02

2023-04-10T02:02

2023-04-10T02:29

россия

microsoft corporation

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Компания Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox, даже тех, которые были ввезены в страну официально, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя технической поддержки компании. Издание указывает, что проблему с гарантийным обслуживанием ей подтвердили как пользователи, так и ритейлеры. Роспотребнадзор сообщил "Известиям", что владельцы приставок в случае поломки должны обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Кроме того, продавцы подтвердили готовность ремонтировать эти гаджеты. В прошлом ноябре опрошенные РИА Новости ритейлеры сообщали, что только часть продающихся в России новых игровых приставок Xbox сертифицированы "Ростестом" и имеют соответствующую маркировку, в основном это консоли поколения S, которые были ввезены в страну заранее.

https://ria.ru/20230406/sanktsii-1863611971.html

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, microsoft corporation, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)