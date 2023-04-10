https://ria.ru/20230410/microsoft-1864131182.html
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox
Компания Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox, даже тех, которые были ввезены в страну официально, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T02:02
2023-04-10T02:02
2023-04-10T02:29
россия
microsoft corporation
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Компания Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox, даже тех, которые были ввезены в страну официально, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя технической поддержки компании. Издание указывает, что проблему с гарантийным обслуживанием ей подтвердили как пользователи, так и ритейлеры. Роспотребнадзор сообщил "Известиям", что владельцы приставок в случае поломки должны обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Кроме того, продавцы подтвердили готовность ремонтировать эти гаджеты. В прошлом ноябре опрошенные РИА Новости ритейлеры сообщали, что только часть продающихся в России новых игровых приставок Xbox сертифицированы "Ростестом" и имеют соответствующую маркировку, в основном это консоли поколения S, которые были ввезены в страну заранее.
https://ria.ru/20230406/sanktsii-1863611971.html
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россия, microsoft corporation, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Microsoft Corporation, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СМИ: Microsoft прекратила в России гарантийное обслуживание консолей Xbox
"Известия": Microsoft прекратила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России