https://ria.ru/20230410/mer-1864137151.html

В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО

В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023

В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО

В пресс-службе администрации Большого Камня Приморского края знают о появлении в сети фото, на котором якобы запечатлен одетый в камуфляж глава городского... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T05:03

2023-04-10T05:03

2023-04-10T05:23

происшествия

большой камень

приморский край

надеждинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. В пресс-службе администрации Большого Камня Приморского края знают о появлении в сети фото, на котором якобы запечатлен одетый в камуфляж глава городского округа Рустям Абушаев, находящийся в розыске по уголовному делу, но не могут подтвердить его пребывание в зоне спецоперации.Ранее в комментариях к последней записи в Telegram-канале Абушаева появилось фото, на котором фигурируют похожий на мэра человек и некий мужчина, оба одеты в камуфляжную одежду. Второй человек, запечатленный на снимке, якобы и есть комментатор, опубликовавший фотографию. Он заявил, что служить рядом с Абушаевым для него "честь". По его словам, сам мэр по состоянию на утро понедельника находится на передовой."Я тоже видела эту фотографию... Сослуживец тоже большекаменец", - заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города.В пресс-службе не смогли однозначно сказать, находится ли градоначальник в зоне спецоперации. Официально Абушаев остается в отпуске до 18 апреля.В марте в краевом главке СК заявили о возбуждении уголовного дела против экс-главы Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый, чье местонахождение было неизвестно, объявлен в федеральный розыск. В местных СМИ появились сообщения о том, что градоначальник якобы участвует в специальной военной операции. Абушаев находится в официальном отпуске с 15 марта, сказали агентству в пресс-службе городской администрации.

https://ria.ru/20221021/pomosch-1825586367.html

https://ria.ru/20230404/semenov-1862961730.html

большой камень

приморский край

надеждинский район

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происшествия, большой камень, приморский край, надеждинский район