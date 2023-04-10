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В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
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05:03 10.04.2023 (обновлено: 05:23 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/mer-1864137151.html
В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО
В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО - РИА Новости, 10.04.2023
В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО
В пресс-службе администрации Большого Камня Приморского края знают о появлении в сети фото, на котором якобы запечатлен одетый в камуфляж глава городского... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:03
2023-04-10T05:23
происшествия
большой камень
приморский край
надеждинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. В пресс-службе администрации Большого Камня Приморского края знают о появлении в сети фото, на котором якобы запечатлен одетый в камуфляж глава городского округа Рустям Абушаев, находящийся в розыске по уголовному делу, но не могут подтвердить его пребывание в зоне спецоперации.Ранее в комментариях к последней записи в Telegram-канале Абушаева появилось фото, на котором фигурируют похожий на мэра человек и некий мужчина, оба одеты в камуфляжную одежду. Второй человек, запечатленный на снимке, якобы и есть комментатор, опубликовавший фотографию. Он заявил, что служить рядом с Абушаевым для него "честь". По его словам, сам мэр по состоянию на утро понедельника находится на передовой."Я тоже видела эту фотографию... Сослуживец тоже большекаменец", - заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города.В пресс-службе не смогли однозначно сказать, находится ли градоначальник в зоне спецоперации. Официально Абушаев остается в отпуске до 18 апреля.В марте в краевом главке СК заявили о возбуждении уголовного дела против экс-главы Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый, чье местонахождение было неизвестно, объявлен в федеральный розыск. В местных СМИ появились сообщения о том, что градоначальник якобы участвует в специальной военной операции. Абушаев находится в официальном отпуске с 15 марта, сказали агентству в пресс-службе городской администрации.
https://ria.ru/20221021/pomosch-1825586367.html
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происшествия, большой камень, приморский край, надеждинский район
Происшествия, Большой Камень, Приморский край, Надеждинский район
В Приморье не смогли подтвердить, находится ли разыскиваемый мэр в зоне СВО

В приморском Большом Камне не смогли подтвердить, что мэр Абушаев находится в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. В пресс-службе администрации Большого Камня Приморского края знают о появлении в сети фото, на котором якобы запечатлен одетый в камуфляж глава городского округа Рустям Абушаев, находящийся в розыске по уголовному делу, но не могут подтвердить его пребывание в зоне спецоперации.
Ранее в комментариях к последней записи в Telegram-канале Абушаева появилось фото, на котором фигурируют похожий на мэра человек и некий мужчина, оба одеты в камуфляжную одежду. Второй человек, запечатленный на снимке, якобы и есть комментатор, опубликовавший фотографию. Он заявил, что служить рядом с Абушаевым для него "честь". По его словам, сам мэр по состоянию на утро понедельника находится на передовой.
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"Я тоже видела эту фотографию... Сослуживец тоже большекаменец", - заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В пресс-службе не смогли однозначно сказать, находится ли градоначальник в зоне спецоперации. Официально Абушаев остается в отпуске до 18 апреля.
В марте в краевом главке СК заявили о возбуждении уголовного дела против экс-главы Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый, чье местонахождение было неизвестно, объявлен в федеральный розыск. В местных СМИ появились сообщения о том, что градоначальник якобы участвует в специальной военной операции. Абушаев находится в официальном отпуске с 15 марта, сказали агентству в пресс-службе городской администрации.
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