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Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине - РИА Новости, 10.04.2023
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01:01 10.04.2023 (обновлено: 02:28 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/mask-1864128777.html
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине - РИА Новости, 10.04.2023
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T01:01
2023-04-10T02:28
в мире
россия
украина
илон маск
дмитрий медведев
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине, заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.На странице Медведев в американской социальной сети 8 апреля появилась публикация на английском языке, в которой он, как и в своей публикации во "ВКонтакте", написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. В ответ пользователи Twitter стали упрекать Маска в том, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Маск, в свою очередь, добавил, что президент России Владимир Путин не является его "лучшим другом".
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в мире, россия, украина, илон маск, дмитрий медведев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Илон Маск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине

Маск призвал пользователей Twitter самим принимать решения после слов Медведева об Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине, заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.
«
"Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя", - написал он в Twitter.
На странице Медведев в американской социальной сети 8 апреля появилась публикация на английском языке, в которой он, как и в своей публикации во "ВКонтакте", написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете.
В ответ пользователи Twitter стали упрекать Маска в том, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу".
Маск, в свою очередь, добавил, что президент России Владимир Путин не является его "лучшим другом".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Маск опубликовал резкий твит в адрес Пентагона из-за Украины
8 апреля, 05:13
 
В миреРоссияУкраинаИлон МаскДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
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