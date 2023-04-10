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Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине

Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине - РИА Новости, 10.04.2023

Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T01:01

2023-04-10T01:01

2023-04-10T02:28

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россия

украина

илон маск

дмитрий медведев

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине, заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.На странице Медведев в американской социальной сети 8 апреля появилась публикация на английском языке, в которой он, как и в своей публикации во "ВКонтакте", написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. В ответ пользователи Twitter стали упрекать Маска в том, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Маск, в свою очередь, добавил, что президент России Владимир Путин не является его "лучшим другом".

https://ria.ru/20230408/tvit-1863913484.html

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в мире, россия, украина, илон маск, дмитрий медведев, владимир путин