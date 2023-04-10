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Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине - РИА Новости, 10.04.2023
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T01:01
2023-04-10T01:01
2023-04-10T02:28
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине, заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.На странице Медведев в американской социальной сети 8 апреля появилась публикация на английском языке, в которой он, как и в своей публикации во "ВКонтакте", написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. В ответ пользователи Twitter стали упрекать Маска в том, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Маск, в свою очередь, добавил, что президент России Владимир Путин не является его "лучшим другом".
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в мире, россия, украина, илон маск, дмитрий медведев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Илон Маск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Маск ответил на реакцию пользователей Twitter на пост Медведева по Украине
Маск призвал пользователей Twitter самим принимать решения после слов Медведева об Украине
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, реагируя на комментарии пользователей Twitter из-за публикации на странице зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине, заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.
«
"Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя", - написал он в Twitter.
На странице Медведев в американской социальной сети 8 апреля появилась публикация на английском языке, в которой он, как и в своей публикации во "ВКонтакте", написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете.
В ответ пользователи Twitter стали упрекать Маска в том, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу".
Маск, в свою очередь, добавил, что президент России Владимир Путин
не является его "лучшим другом".
Маск опубликовал резкий твит в адрес Пентагона из-за Украины