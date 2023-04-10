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Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 10.04.2023 (обновлено: 17:05 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/marinka-1864291154.html
Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки
Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки - РИА Новости, 10.04.2023
Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки
Украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается, сообщил врио главы ДНР... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:24
2023-04-10T17:05
специальная военная операция на украине
марьинка (донецкая область)
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."По Марьинке ситуация разворачивается достаточно динамично. Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт и продвигаться по следующим направлениям", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230325/marinka-1860624029.html
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марьинка (донецкая область), безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Марьинка (Донецкая область), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки

Пушилин заявил, что украинское командование не прекращает бросать резервы в Марьинку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По Марьинке ситуация разворачивается достаточно динамично. Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт и продвигаться по следующим направлениям", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Поражение украинских позиций под Марьинкой в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМарьинка (Донецкая область)БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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