https://ria.ru/20230410/marinka-1864291154.html

Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки

Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки - РИА Новости, 10.04.2023

Пушилин рассказал, почему затягивается освобождение Марьинки

Украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается, сообщил врио главы ДНР... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:24

2023-04-10T16:24

2023-04-10T17:05

специальная военная операция на украине

марьинка (донецкая область)

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские власти не прекращают бросать в Марьинку новые военные резервы, поэтому освобождение этого населенного пункта затягивается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."По Марьинке ситуация разворачивается достаточно динамично. Затянувшееся освобождение Марьинки вполне объясняется тем количеством резервов, которые бросались и продолжают бросаться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт и продвигаться по следующим направлениям", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230325/marinka-1860624029.html

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Кирилл Волков

марьинка (донецкая область), безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр